Adorni ratificó que está dispuesto a ir al Senado pese a la suspensión de la sesión

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reafirmó públicamente su disposición a asistir a la Cámara de Senadores el próximo 2 de julio para presentar el informe de gestión previsto por la Constitución Nacional.

“Estoy a disposición para presentarme el día 2 de julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin”, escribió el funcionario en su cuenta de X, en un mensaje que buscó despejar versiones sobre una eventual negativa a concurrir al Congreso.

La declaración de Adorni se conoció después de que trascendiera la suspensión de la sesión en la que debía exponer el tradicional informe de gestión ante los senadores.

Cuestionamientos tras la suspensión

Según trascendió, la cancelación de la sesión se produjo en medio de la controversia política generada por su declaración jurada patrimonial y por los pedidos de distintos sectores de la oposición para avanzar con una interpelación.

La suspensión había provocado críticas de dirigentes opositores, quienes interpretaron la decisión como una maniobra destinada a evitar que el funcionario respondiera preguntas relacionadas con las explicaciones brindadas sobre sus ahorros, inversiones y patrimonio.

En ese contexto, el mensaje difundido por el jefe de Gabinete buscó dejar en claro que mantiene su voluntad de asistir al Congreso y cumplir con la obligación constitucional de informar sobre la marcha del Gobierno.

Adorni quedó en el centro del debate político luego de que se conocieran detalles de su declaración jurada y de las ganancias obtenidas mediante inversiones financieras.

La situación derivó en reclamos de explicaciones por parte de distintos sectores de la oposición y abrió un nuevo frente de tensión para el oficialismo.

Mientras continúa la controversia, el funcionario insistió en que está dispuesto a presentarse ante el Senado en la fecha prevista para exponer el informe de gestión y responder las consultas que correspondan en el marco institucional.