Interpelación a Manuel Adorni: fracasó la sesión por falta de quórum

La interpelación a Manuel Adorni sufrió este martes un freno en la Cámara de Diputados luego de que la sesión convocada por la oposición fracasara por falta de quórum. Con 117 legisladores presentes, lejos de los 129 necesarios para habilitar el debate, el oficialismo logró evitar una votación que podría haber acelerado el proceso contra el jefe de Gabinete, investigado por presuntas irregularidades en su declaración patrimonial.

La estrategia del Gobierno contó con el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR y diversos espacios provinciales, que decidieron no bajar al recinto tras alcanzar un entendimiento con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. A cambio, el oficialismo accedió a habilitar el tratamiento del tema en comisión durante la próxima semana.

De esta manera, el debate sobre una eventual interpelación quedó postergado y deberá atravesar instancias parlamentarias previas antes de llegar nuevamente al recinto.

Una discusión reglamentaria que divide a la oposición y al oficialismo

La controversia gira en torno al procedimiento que debe seguir el pedido de interpelación. Desde sectores opositores sostienen que el artículo 101 de la Constitución Nacional tiene “carácter operativo”, por lo que la Cámara podría aprobar directamente la convocatoria de Adorni sin necesidad de un dictamen previo.

Sin embargo, el oficialismo rechaza esa interpretación y argumenta que el trámite debe cumplir el mismo recorrido que cualquier otro proyecto legislativo. Es decir, pasar por las comisiones correspondientes antes de ser sometido a votación.

En ese contexto, el diputado libertario Nicolás Mayoraz, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, defendió la postura oficialista. “A lo largo de la historia el Congreso siempre entendió que el artículo 101 de la Constitución no era operativo, por eso hay una docena de proyectos presentados para reglamentar su funcionamiento. Los antecedentes están de nuestro lado”, señaló.

El Gobierno ganó tiempo y el foco se traslada al Senado

Aunque el oficialismo debió ceder al aceptar el tratamiento en comisión, consiguió un objetivo central: ganar tiempo. La convocatoria a la comisión de Asuntos Constitucionales demorará al menos algunas semanas una definición sobre la situación de Adorni.

Además, todavía no fue convocada la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, otra de las instancias necesarias para que avance el expediente. Esa situación podría extender aún más los plazos parlamentarios.

Mientras tanto, la atención política comenzará a trasladarse al Senado. Allí, Adorni ya confirmó que se presentará el próximo 2 de julio para brindar su informe de gestión, ocasión en la que también deberá responder preguntas de la oposición vinculadas a su patrimonio.

Quiénes dieron quórum y quiénes se ausentaron

Entre los legisladores que participaron de la sesión estuvieron los bloques de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica, además de radicales disidentes de Provincias Unidas y representantes cordobeses alineados con el gobernador Martín Llaryora.

También asistieron referentes de espacios minoritarios como Miguel Pichetto, Natalia de la Sota, Marcela Pagano y Karina Banfi, junto a legisladores de Innovación Federal y Elijo Catamarca.

En contraste, decidieron no dar quórum el PRO, la UCR, el MID, Independencia de Tucumán, gran parte de Innovación Federal, La Neuquinidad, Producción y Trabajo de San Juan y el sector de Provincias Unidas vinculado al gobernador Maximiliano Pullaro. La ausencia de esos bloques terminó siendo determinante para que la oposición no alcanzara el número necesario y la interpelación a Manuel Adorni quedara, por ahora, en suspenso.