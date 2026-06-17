Manuel Adorni anunció que irá al Senado el 2 de julio para brindar su informe de gestión

Manuel Adorni anunció que irá al Senado el próximo 2 de julio para cumplir con la presentación del informe de gestión correspondiente a la Jefatura de Gabinete. La confirmación fue formalizada a través de una nota dirigida a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, en la que manifestó su disposición a concurrir al recinto para informar sobre la marcha del Gobierno.

La exposición se realizará en cumplimiento de lo establecido por el artículo 101 de la Constitución Nacional, que obliga al jefe de Gabinete a brindar informes periódicos ante el Congreso. La convocatoria cobra especial relevancia debido al clima político que rodea actualmente al funcionario.

En la comunicación enviada a Villarruel, Adorni expresó: “Señora presidente: tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de poner en su conocimiento, y a través suyo, a los Senadores de la Nación, mi disposición a concurrir al Senado el próximo día jueves 02 de julio, y así brindar el informe N° 146, a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional e informar acerca de la marcha del gobierno”.

Foto: C5N.

Una presentación en medio de cuestionamientos

La confirmación de la fecha llega en un escenario marcado por las críticas y los pedidos de explicaciones impulsados desde distintos sectores políticos. En las últimas semanas, el funcionario quedó en el centro de la escena luego de conocerse cuestionamientos vinculados a presuntas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales, precisó C5N.

Diversos bloques opositores y algunos sectores aliados solicitaron mayores precisiones sobre la situación y promovieron iniciativas parlamentarias para que el jefe de Gabinete brinde explicaciones ante el Congreso. El debate político se intensificó y derivó en nuevos pedidos de control institucional sobre su gestión.

Foto: Archivo Elonce.

En ese contexto, la presentación prevista para el 2 de julio será observada con especial atención por legisladores de diferentes espacios políticos, quienes buscarán obtener respuestas sobre distintos aspectos de la administración nacional y sobre los cuestionamientos que surgieron en las últimas semanas.