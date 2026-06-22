Designaron a Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación

La designación de Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación del Gobierno nacional fue confirmada este lunes, luego de la renuncia de Javier Lanari. El nombramiento se produjo en un contexto de reestructuración del área comunicacional impulsada por el presidente Javier Milei.

El flamante funcionario llegó al cargo tras desempeñarse como gerente de Prensa y Medios de YPF, empresa en la que desarrolló sus funciones más recientes. Sin embargo, gran parte de su trayectoria profesional estuvo vinculada a la gestión pública, especialmente en el Municipio de Lanús.

La incorporación de Fernández se concretó en medio de los intentos del Gobierno por reordenar la estrategia comunicacional tras las repercusiones generadas por el escándalo que involucró al vocero presidencial Manuel Adorni.

Trayectoria en comunicación institucional

Fabián Fernández cuenta con más de una década de experiencia en áreas de prensa, comunicación institucional y relaciones con los medios, tanto en organismos públicos como en organizaciones sin fines de lucro.

Uno de sus antecedentes más destacados fue su desempeño como subsecretario de Medios de Comunicación del Municipio de Lanús entre 2015 y 2023, período en el que trabajó junto al entonces intendente Néstor Grindetti.

Bienvenido Fabián Fernández, nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa. Fin. pic.twitter.com/ulMOWvb5zc — Manuel Adorni (@madorni) June 22, 2026

Durante esos años tuvo a su cargo la coordinación de la comunicación institucional del distrito bonaerense y participó en la planificación de estrategias vinculadas a la difusión de políticas públicas y la relación con los medios de prensa.

El desembarco en el Gobierno nacional

Tras su paso por Lanús, Fernández se incorporó a YPF como gerente de Prensa y Medios, función que ejerció hasta su reciente convocatoria para integrarse al Gobierno nacional.

Su llegada a la Secretaría de Comunicación se produjo luego de la salida de Javier Lanari y en momentos en que la administración de Javier Milei busca fortalecer su esquema de comunicación pública.

El cambio también se dio en un escenario marcado por cuestionamientos a la estrategia comunicacional oficial. Desde marzo, la Vocería Presidencial había dejado de realizar conferencias de prensa de manera regular, una situación que generó críticas y abrió un debate interno sobre la necesidad de renovar la relación con los medios.