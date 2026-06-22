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Adorni anunció que Javier Lanari dejó de ser el secretario de Comunicación

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este lunes que Javier Lanari dejará de ser el secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno. Dijo que anunciará pronto el nombre de su reemplazante para trabajar a la par del nuevo vocero, Adrián Ravier. 

22 de Junio de 2026
Adorni y Lanari
Adorni y Lanari

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este lunes que Javier Lanari dejará de ser el secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno. Dijo que anunciará pronto el nombre de su reemplazante para trabajar a la par del nuevo vocero, Adrián Ravier. 

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este lunes que Javier Lanari dejará de ser el secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno. Así lo expresó en su cuenta oficial de X.

 

"Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos", escribió Adorni.

 

 

En esa línea, el funcionario nacional dijo que anunciará pronto el nombre de su reemplazante para trabajar a la par del flamante vocero, Adrián Ravier.

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