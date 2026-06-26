El defensor Alejandro Leiva firmó su primer contrato profesional en Patronato

Alejandro Leiva alcanzó uno de los momentos más importantes de su joven carrera futbolística. El lateral izquierdo de 20 años, surgido de las divisiones inferiores del club, firmó este viernes su primer contrato profesional, un vínculo que se extenderá hasta diciembre de 2027 y que representa el reconocimiento al trabajo realizado durante los últimos años en las categorías formativas.

Foto: Patronato.

El defensor, oriundo de Villaguay, logró consolidarse como una de las promesas del club gracias a su regularidad y a sus destacadas actuaciones en el Selectivo rojinegro. Su rendimiento también sobresalió en la Cuarta División de AFA y en la Copa Túnel Subfluvial, competencias en las que mostró personalidad, proyección ofensiva y solidez defensiva.

La firma de este contrato refleja la apuesta de la institución por el desarrollo de futbolistas formados en casa, una política que busca fortalecer el plantel profesional con jugadores surgidos de las divisiones inferiores.

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Un nuevo desafío en el Torneo Federal A

Como parte de su proceso de crecimiento, Leiva continuará su carrera a préstamo en Club 9 de Julio de Rafaela, equipo que competirá en el Torneo Federal A. La cesión tiene como principal objetivo brindarle continuidad y la posibilidad de sumar experiencia en una categoría exigente del fútbol argentino.