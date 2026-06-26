Día del Orgullo Autista: reclaman una educación más inclusiva y el respeto de los derechos

REDACCIÓN ELONCE
En el Día del Orgullo Autista, referentes de Tea Azul renovaron el pedido por una mayor inclusión educativa y social. Advirtieron sobre demoras en la implementación de los planes personalizados de aprendizaje y acompañaron a las familias en el acceso a diagnósticos y tratamientos.
En el marco del Día del Orgullo Autista, que se conmemora cada 18 de junio, la referente de Tea Azul, María José Robles, puso el foco en la importancia de generar conciencia sobre los derechos de las personas dentro del espectro autista y alertó sobre las dificultades que aún enfrentan muchas familias, especialmente en el ámbito educativo.
Durante una entrevista, Robles destacó la necesidad de fortalecer las políticas de inclusión y visibilizar las problemáticas que atraviesan niños, adolescentes y adultos con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA). En ese sentido, remarcó que aún existen importantes desafíos para garantizar una educación adaptada a las necesidades de cada estudiante.
"Para nosotros es importante concientizar una toma de conciencia y hablar también de sus derechos que a veces son vulnerados, la mayoría en la parte educativa y social", expresó la referente de Tea Azul al referirse al objetivo de la jornada.
Reclamo por el cumplimiento de los planes educativos
Uno de los principales planteos realizados por Robles estuvo vinculado a la implementación del Plan Personalizado de Inclusión (PPI), una herramienta fundamental para garantizar que los estudiantes reciban los apoyos pedagógicos necesarios durante el ciclo lectivo.
"Siempre pedimos por una escuela inclusiva y últimamente estoy recibiendo muhcísimsa denuncias. Últimamente los chicos no están teniendo el PPI adecuadamente cuando tiene que empezar el ciclo escolar. Lo están teniendo ahora", manifestó.
Luego explicó el alcance de esta herramienta educativa y agregó: "es el Plan Educativo de Aprendizaje Personalizado para que ellos puedan aprender. Lo están dando ahora o lo están pasando para después de las vacaciones". Además, advirtió sobre las consecuencias que generan estas demoras en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
La importancia del acompañamiento a las familias
En ese contexto, Robles también remarcó la necesidad de garantizar los apoyos correspondientes desde el inicio del ciclo lectivo y sostuvo: "Todos los chicos que necesitan apoyo lo deben de tener si es necesario. Muchos chicos no lo están teniendo y no están teniendo las actividades correspondientes y su aprendizaje está siendo terrible porque esto hace que surja la frustración al no tener nada en el cuaderno".
Desde Tea Azul señalaron que, además de trabajar en la concientización, diariamente reciben consultas de familias que buscan orientación sobre profesionales especializados, diagnósticos y tratamientos. Entre las inquietudes más frecuentes aparecen las derivaciones a especialistas en neurología y la búsqueda de terapias adecuadas para cada caso.
Finalmente, la referente explicó cuál es el objetivo del trabajo que desarrolla la organización junto a las familias: "La idea es que conozcan nuestro trabajo y también acompañar el proceso del trabajo. No están solas". Con este mensaje, Tea Azul volvió a destacar la importancia de construir una sociedad más inclusiva, con instituciones educativas comprometidas y con un mayor respeto por los derechos de las personas con autismo.