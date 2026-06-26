Álvaro Montero será refuerzo de Boca tras llegar a un acuerdo para su incorporación

Álvaro Montero está a un paso de convertirse oficialmente en nuevo refuerzo de Boca. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme alcanzó un acuerdo de palabra para incorporar al arquero colombiano, quien arribará al club luego de disputar el Mundial 2026 con su selección. La operación responde a una de las prioridades marcadas por el entrenador Rodolfo Arruabarrena, que buscaba reforzar un puesto considerado clave de cara a la próxima temporada.

La necesidad de sumar un arquero se acentuó por la ausencia de Agustín Marchesín, que continúa recuperándose de una lesión de rodilla, y por las dudas que dejó el rendimiento de Leandro Brey en los últimos compromisos. Ante este escenario, Boca aceleró las negociaciones y logró avanzar por un futbolista que tuvo un semestre de alto nivel en el fútbol argentino.

El guardameta colombiano llega con un importante respaldo futbolístico. Durante su préstamo en Vélez se adueñó rápidamente de la titularidad, relegando a Tomás Marchiori y convirtiéndose en una de las figuras del equipo gracias a sus actuaciones bajo los tres palos.

Un rendimiento que despertó el interés de Boca

Montero disputó 17 encuentros con la camiseta del Fortín, recibió apenas 13 goles y mantuvo su arco invicto en siete oportunidades. Su regularidad y seguridad fueron determinantes para consolidarse como una de las revelaciones del torneo, además de sostener su lugar como uno de los convocados por la selección colombiana para la Copa del Mundo.

Foto: TyC Sports.

En un principio, Vélez no tenía previsto desprenderse del arquero. El cuerpo técnico lo consideraba una pieza fundamental para el proyecto deportivo y una garantía en el arco del estadio José Amalfitani. Sin embargo, la propuesta económica presentada por Boca terminó modificando el escenario.

La negociación contempla una inversión cercana a los cuatro millones de dólares. Previamente, Vélez ejecutará la opción de compra acordada con Millonarios, club dueño de su pase, para luego concretar la transferencia definitiva al conjunto de La Ribera.

Boca apuesta por un arquero con experiencia internacional

Antes de cerrar la llegada de Montero, la dirigencia también evaluó otras alternativas para reforzar el arco. Entre los nombres analizados aparecieron Gerónimo Rulli, Sergio Rochet y Nahuel Losada, aunque finalmente el consenso entre el cuerpo técnico y los dirigentes se inclinó por el experimentado arquero colombiano.

Con 31 años, Montero cuenta con experiencia en el fútbol sudamericano y también registra un breve paso por San Lorenzo. Ahora tendrá la posibilidad de afrontar uno de los mayores desafíos de su carrera defendiendo el arco de Boca, un puesto históricamente exigente y de enorme exposición.

La intención del club es que el arquero se incorpore a la pretemporada inmediatamente después de finalizar su participación en el Mundial 2026 y firme un contrato por cuatro temporadas. Su llegada se suma a la del lateral derecho Leandro Lozano, otro de los futbolistas elegidos para reforzar el plantel de cara a los próximos compromisos. De esta manera, Boca continúa moviéndose con fuerza en el mercado de pases con el objetivo de potenciar un plantel que buscará ser protagonista tanto en el ámbito local como en las competencias internacionales.