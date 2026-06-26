Patronato tendría acordada la llegada de Diego Díaz y busca sumar otro refuerzo de Unión

Patronato comenzó a moverse en el mercado de pases con la mira puesta en el segundo semestre de la Primera Nacional. El club tendría acordada la incorporación del delantero Diego Armando Díaz, quien llegaría desde Unión de Santa Fe para sumarse al plantel dirigido por Marcelo Candia.

El atacante chaqueño, de 24 años, se incorporaría por los próximos seis meses y su arribo a Villa Sarmiento estaría previsto para este viernes. La operación todavía no fue oficializada por la institución, por lo que restan las formalidades para confirmar su incorporación.

Díaz no tuvo minutos bajo la conducción de Leonardo Madelón en Unión y, pese a contar con otras propuestas, habría optado por continuar su carrera en el Rojinegro. Su llegada apuntaría a reforzar el frente de ataque de Patronato, luego de un primer semestre irregular en el que el equipo atravesó también un cambio de entrenador.

El delantero que podría llegar desde Unión

El delantero tuvo escasa participación en el Tatengue y buscaría continuidad en Paraná. La posibilidad de que se sume a Patronato aparece como una alternativa para que el cuerpo técnico cuente con otra variante ofensiva de cara a la segunda parte del campeonato.

El club entrerriano necesita sumar puntos para acercarse a los puestos de vanguardia de la zona y el mercado de pases será clave para rearmar el plantel. En ese escenario, la dirigencia y el cuerpo técnico trabajan sobre posibles incorporaciones en distintos sectores de la cancha, según informó La Fiesta del Fútbol.

Enzo Roldán.

La llegada de Díaz sería una de las primeras novedades del mercado para el elenco paranaense. De concretarse, el futbolista deberá ponerse a disposición del entrenador y atravesar la adaptación al grupo antes de quedar en condiciones de competir.

Enzo Roldán, otra posibilidad para el mediocampo

Además del delantero, Patronato tendría en carpeta a Enzo Roldán, mediocampista surgido de Boca Juniors y actualmente vinculado a Unión de Santa Fe. El volante tendría chances de arribar a Paraná en busca de mayor continuidad.

Roldán puede desempeñarse como carrilero, aunque su función más habitual es la de volante interno. El jugador tuvo su mejor etapa en Unión bajo la conducción de Cristian “Kily” González y luego pasó por Platense.

El mediocampista ya se recuperó de una lesión de meniscos que lo mantuvo un tiempo alejado de las canchas. Para que la operación avance, primero deberá resolver su situación contractual con Unión, ya que su pase pertenece en partes iguales al club santafesino y a Boca.

Mientras aguarda definiciones, Patronato continúa con las gestiones para fortalecer el plantel. La posible llegada de Díaz y el interés por Roldán forman parte de los movimientos que el Rojinegro analiza antes del reinicio de la competencia.