Estacioneros no esperan una baja en los combustibles pese a la caída del petróleo

Descartan una baja en los combustibles pese a la caída del precio del petróleo

Aunque el precio internacional del petróleo registra una caída cercana al 22%, los combustibles continúan con los mismos valores en las estaciones de servicio.

En ese contexto, el empresario estacionero Alejandro Di Palma analizó la situación y aseguró a Elonce que no tiene expectativas de que se produzca una reducción en el precio de las naftas.

Consultado sobre por qué la baja del crudo no se traslada a los surtidores, sostuvo que "el presidente de YPF fue claro en su momento. Él habló de un buffer, lisa y llanamente una cuenta corriente donde ellos supuestamente corrían con el costo de mantener el combustible con los precios clavados mientras el petróleo subía", explicó.

Descartan una baja en los combustibles pese a la caída del precio del petróleo

Por eso entiende que "no va a haber ningún tipo de baja de combustible simplemente porque no hubo aumento".

Di Palma recordó que el último incremento de los combustibles se produjo hace aproximadamente dos meses y remarcó que el aumento más fuerte ocurrió durante marzo.

"El mes que fue un delirio fue marzo. Se aumentó un 20% el combustible", afirmó.

Según indicó, tras ese incremento el Gobierno buscó contener el impacto sobre la inflación manteniendo los valores sin modificaciones. "Creo que el Gobierno le tuvo mucho miedo a lo que iba a pasar con la inflación y a partir de ahí salieron a hacer este tema del buffer, donde ellos corrían con el supuesto costo de mantener congelado el combustible mientras subía el petróleo".

En ese sentido, añadió: "Después bajó y ahora se están cobrando esa diferencia. No sé hasta cuándo, no tenemos esa información".

La mirada sobre los impuestos

El empresario también hizo referencia al componente impositivo que integra el precio de los combustibles y recordó que el 1° de julio vence el congelamiento de los impuestos internos.

"Supongo que el Estado va a presionar a las petroleras, va a hablar con YPF, y las petroleras le van a permitir que el impuesto sea aumentado sin tocar el precio del combustible", manifestó.

Sin embargo, advirtió que el consumidor seguiría siendo el perjudicado. "Van a quedar todos contentos, excepto, por supuesto, la persona que no está en esa negociación, que es el usuario final", expresó.

Diferencias de precios entre ciudades

Di Palma precisó que actualmente la nafta Súper cuesta 2.199 pesos por litro en Paraná y aclaró que "no hubo aumento de combustible en ninguna estación del país, ni de ninguna marca".

También cuestionó las diferencias de valores entre distintas localidades. "Hace muchos años que se definió un formato de precios que la verdad nadie entiende, que no obedece absolutamente a ninguna variable que uno pueda estudiar, analizar o suponer. Son bastante arbitrarios", señaló.

A modo de ejemplo, indicó: "Nosotros tenemos un precio de combustible más barato que la ciudad de Santa Fe. No hay muchas explicaciones para eso".

"No hay nadie interesado en que baje"

Sobre la posibilidad de que el precio disminuya en las próximas semanas, el empresario fue contundente: "No tengo ninguna expectativa. Para mí no lo van a bajar", afirmó.

Finalmente, explicó por qué considera improbable una reducción: "No hay nadie interesado en que el combustible baje, excepto el conductor de un auto. El Gobierno quiere subir la recaudación y las petroleras no quieren ceder margen. Evidentemente no hay nadie interesado en que el combustible baje", concluyó. Elonce.com