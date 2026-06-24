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El petróleo sigue en baja y cotiza a US$74,72

El precio del petróleo sigue a la baja y ya cotiza a menos de US$75 porque los agentes económicos descuentan la firma del acuerdo y un aumento considerable de la oferta.

24 de Junio de 2026
Petróleo, cotización
Petróleo, cotización

El precio del petróleo sigue a la baja y ya cotiza a menos de US$75 porque los agentes económicos descuentan la firma del acuerdo y un aumento considerable de la oferta.

El precio del petróleo sigue a la baja y ya cotiza a menos de US$75 porque los agentes económicos descuentan la firma del acuerdo y un aumento considerable de la oferta.

 

Al promediar las operaciones de este miércoles el barril de Brent se paga US$74,72, con un descenso de 2,2% con relación al último cierre, de acuerdo a datos del mercado internacional que constató Noticias Argentinas.

 

Este es el precio más bajo desde la víspera de los ataques de los Estados Unidos a Irán. El sostenido descenso prevé la firma del acuerdo, la total reapertura de Ormuz, lo cual restablecerá el flujo marítimo y la oferta de petróleo será muy importante.

 

 

Se estima que hay cerca de 90 millones de barriles que se comenzarán a mover en los próximos días, lo cual impacta en forma directa en el precio. Además se espera que Irán recupere su plena capacidad de producción.

 

El barril de Brent llegó a pagarse US$127 dólares en el punto más álgido del conflicto. Al momento, no se espera una baja de los combustibles en Argentina dado que aún debe compensarse el congelamiento de precios que se dio desde mediados de abril.

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