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Haciendo Comunidad Para promover la salud y la inclusión

Presentaron un mural comunitario en el aniversario del Centro de Salud “Papa Francisco” de Paraná

La obra fue realizada de manera participativa por usuarios de talleres para personas mayores y de un dispositivo de acompañamiento a consumos problemáticos. La actividad se desarrolló en el marco de los 11 años del Centro de Salud Papa Francisco, supo Elonce.

24 de Junio de 2026
Mural comunitario en Centro de Salud Papa Francisco
Mural comunitario en Centro de Salud Papa Francisco Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La obra fue realizada de manera participativa por usuarios de talleres para personas mayores y de un dispositivo de acompañamiento a consumos problemáticos. La actividad se desarrolló en el marco de los 11 años del Centro de Salud Papa Francisco, supo Elonce.

El Centro de Salud Papa Francisco de Paraná celebró su 11° aniversario con la presentación de un mural comunitario realizado por vecinos, personas mayores y participantes de espacios de acompañamiento vinculados a la prevención y abordaje de consumos problemáticos.

 

La actividad contó con la participación de la intendenta Rosario Romero, la secretaria municipal de Salud, Claudia Enrique, autoridades del centro asistencial y representantes de distintas organizaciones que impulsaron la propuesta artística.

 

La obra fue elaborada de manera colectiva a través del programa Todas las Manos y refleja el trabajo que se desarrolla en el centro de salud y en el salón comunitario del barrio.

Mural comunitario en Centro de Salud Papa Francisco (foto Elonce)
Mural comunitario en Centro de Salud Papa Francisco (foto Elonce)

 

Un mural construido por la comunidad

 

Durante la presentación, la intendenta destacó a Elonce el valor de la participación ciudadana en la construcción de espacios comunitarios. "Con motivo de los 11 años del centro de salud se hizo este hermoso mural en el que trabajó el programa Todas las Manos en conjunto con organizaciones que se mueven entre el centro de salud y el salón comunitario", expresó Romero.

 

La jefa comunal resaltó además que la iniciativa involucró a adultos mayores y a integrantes de un dispositivo nacional impulsado por Sedronar que funciona en el lugar. "Celebramos esta labor participativa que comunica a la población que acá se mueve una comunidad que se organiza por fines tan importantes como la salud, la educación, la prevención de adicciones y el cuidado de las personas mayores", afirmó.

Mural comunitario en Centro de Salud Papa Francisco (foto Elonce)
Mural comunitario en Centro de Salud Papa Francisco (foto Elonce)

Prevención y acompañamiento

 

Romero remarcó la importancia de fortalecer políticas públicas vinculadas a la prevención de consumos problemáticos y al acompañamiento de niños, adolescentes y jóvenes. "Necesitamos esa mano tendida del Estado para tener una mirada inteligente frente a nuestra niñez y adolescencia, y en contra de los consumos que después arruinan la vida", sostuvo.

 

Por su parte, la secretaria municipal de Salud, Claudia Enrique, destacó a Elonce el trabajo articulado entre distintos grupos que participan de actividades en el centro de salud. "Es la representación de un trabajo que se viene realizando entre grupos que aparentemente no tendrían mucho en común, pero que lograron construir algo juntos y muy valioso", señaló.

 

Asimismo, indicó que la prevención constituye uno de los ejes centrales de la política sanitaria municipal. "Tratamos de hacer campañas de prevención de todo porque la salud municipal está basada fundamentalmente en la prevención", explicó.

Mural comunitario en Centro de Salud Papa Francisco (foto Elonce)
Mural comunitario en Centro de Salud Papa Francisco (foto Elonce)

El resultado de un proceso colectivo

 

La coordinadora del dispositivo Sedronar que funciona en SUM próximo al centro de salud, Verena Marín, explicó que el mural es el resultado de un trabajo sostenido durante varios meses.

 

"El mural viene a ser el resultado de todo un proceso de meses e incluso de años. No sólo trabajamos el consumo problemático, sino también la salud integral, los vínculos, la comunidad y el territorio", indicó.

 

Según detalló, la iniciativa surgió de manera conjunta entre los participantes del dispositivo de Sedronar y el taller destinado a personas mayores, que funciona desde 2025.

Presentaron un mural comunitario para promover la salud y la inclusión en Paraná

Un mensaje de integración y esperanza

 

Desde la Municipalidad destacaron que el mural busca visibilizar el trabajo comunitario que se desarrolla diariamente en el barrio y fortalecer los lazos entre vecinos, instituciones y organismos públicos.

 

La obra quedó emplazada en el predio del Centro de Salud Papa Francisco y se transformó en un símbolo del trabajo colectivo, la inclusión y la promoción de hábitos saludables.

Temas:

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