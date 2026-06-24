La publicación de Lionel Messi por su cumpleaños y el saludo de los argentinos a su capitán

El capitán de la selección argentina compartió un video donde se lo ve entrenado en el día de su cumpleaños. Además, a través de las redes sociales, los argentinos se sumaron a una convocatoria y le cantaron el feliz cumpleaños.
Lionel Messi celebra este miércoles 23 de junio su cumpleaños número 39, y lo hace entrenando al máximo nivel, en medio de la disputa de su sexto Mundial con la Selección Argentina.
La fecha, marcada por una agenda deportiva intensa y la expectativa mundialista, estuvo acompañada por saludos de instituciones, figuras del deporte y excompañeros, así como una publicación del propio capitán que evitó las palabras y eligió mostrar su rutina física.
El propio Lionel Messi optó por una expresión diferente para marcar su cumpleaños. Cuando el reloj marcó la medianoche, el astro argentino compartió en su cuenta oficial de Instagram un video de su entrenamiento físico.
Sin texto ni explicaciones, el rosarino se mostró realizando ejercicios de fuerza con pesas en el gimnasio, de cara al último partido de la fase de grupos. El material audiovisual fue musicalizado con “Tierra de Campeones (Pa’ los jugadores)”, tema de la banda argentina La T y La M, dedicado a las hazañas de la selección nacional y que encontró su explosión durante la Copa del Mundo de Qatar 2022.
La publicación generó una rápida reacción en las redes sociales, acumulando millones de visualizaciones y una ola de comentarios de admiración. La decisión del capitán argentino de exhibir su rutina física en el inicio de su cumpleaños, evitando imágenes de celebraciones o reuniones familiares, fue leída como una declaración de prioridades en plena competencia mundialista por parte de los aficionados.
La publicación de AFA por el cumpleaños de Messi
Sin embargo, los saludos no tardaron en llegar. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue la primera en manifestarse públicamente. En un comunicado oficial, la entidad tituló: “El hombre que cambió la historia del fútbol mundial: 39 años de Lionel Messi”, reconociendo el recorrido profesional y el impacto del delantero en este deporte. El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, utilizó sus redes para destacar la dimensión humana y deportiva del capitán: “Gracias por cada lágrima, por cada abrazo, por cada momento eterno… simplemente, gracias por existir, 10. ¡Feliz cumpleaños! Te deseo siempre lo mejor”, expresó Tapia en un mensaje dirigido directamente a Messi.
Desde el ámbito continental, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) también se sumó a los reconocimientos. En sus plataformas digitales, la entidad publicó: “¡Felicidades a la leyenda que hace felices a millones!”, junto a una imagen del futbolista, reafirmando el alcance de su figura en toda la región.
El círculo cercano del capitán de la selección argentina también se hizo presente en la jornada. Sergio “Kun” Agüero, excompañero y amigo personal del jugador, escribió en la publicación reciente del rosarino: “Feliz cumpleaños, chaval. Te quiero”.
Messi atraviesa el Mundial 2026 en una situación deportiva singular. El delantero ya suma cinco goles en dos partidos: debutó con un hat-trick frente a Argelia y luego marcó dos goles ante Austria. Con esos registros, se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales de la FIFA, alcanzando los 18 tantos. Además, estableció un nuevo récord al convertirse en el jugador más veterano en marcar un triplete en una Copa del Mundo.
El saludo de los argentinos
Sumándose a la convocatoria, muchos argentinos le cantaron el feliz cumpleaños al capitán de la Selección Argentina y publicaron en las redes sociales el merecido homenaje.
¡Hoy no es un día cualquiera! 🇦🇷 Niños, niñas y adultos nos unimos a cantarle el cumple a nuestro capitán 🔟#CumpleLEO | Subí tu video cantando y compartilo en redes pic.twitter.com/HQ4I8wL1gw— telefe (@telefe) June 24, 2026
Feliz Cumpleaños Campeón!! Te desea el servicio de endoscopia del Hospital Muñiz🎉 #cumpleleo pic.twitter.com/Tveu1xFgaN— Anita (@AnitaaVeroon) June 24, 2026
FELIZ CUMPLE MESSI 🇦🇷#CumpleLEO @telefe @todonoticias @telefenoticias @eltreceoficial @barilirodolfo pic.twitter.com/lJge87XIJi— Vicente Viloni (@_VicenteViloni) June 24, 2026
¡Feliz cumple, Messi! 😃 Escuela Instituto San Román se une para cantarle al 10 🇦🇷 #CumpleLEO | Subí tu video cantando y compartilo en redes pic.twitter.com/XNGvx35YTv— telefe (@telefe) June 24, 2026
Nunca va a ser tu despedida. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS, LIONEL ANDRÉS! pic.twitter.com/z235eAB3yh— TyC Sports (@TyCSports) June 24, 2026
Argentina 10hs cantandole el feliz cumpleaños al más grande #CumpleLeo pic.twitter.com/hG5HhQVKnX— Cheche (@UltraAntares) June 24, 2026
#CumpleLEO pic.twitter.com/DojB9Lyw7p— Bocachichi💙💛💙 (@Bocachichi1) June 24, 2026
#CumpleLEO pic.twitter.com/HH1xdxPAyj— Dionisio Loustau (@loustaudionisio) June 24, 2026
#CumpleLEO Así suena el Feliz Cumple para Lionel Messi desde la Escuela Secundaria Rural N°1 – Sede Paicone, Jujuy. Los alumnitos, presentes 🇦🇷✨ pic.twitter.com/HM5fLeoil6— Que Pasa Jujuy (@QuePasaJujuy) June 24, 2026