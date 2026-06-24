El Consejo Asesor de Marca Paraná impulsa nuevas líneas de trabajo para fortalecer el entramado productivo de la ciudad

Durante la tercera reunión del año del Consejo Asesor de Marca Paraná, instituciones públicas y privadas se unieron en una jornada de trabajo colaborativo orientada a potenciar la plataforma "Paraná PyME" como herramienta clave para el desarrollo económico de la ciudad.
Con el foco puesto en el fortalecimiento y la competitividad del sector empresarial local, se realizó el viernes 19 de junio, en Sala Mayo, la tercera reunión del año del Consejo Asesor de Marca Paraná. En esta ocasión, el encuentro sumó la participación estratégica de la Mesa para el Desarrollo y la Producción de la Ciudad, consolidando un espacio de articulación clave para el futuro económico socioproductivo de la capital entrerriana.
Refiriéndose a este nuevo encuentro, el Jefe de Gabinete, Santiago Halle, remarcó que “estamos muy contentos de poder continuar esta política pública colaborativa que tenemos en la gestión Municipal, en la cual colaboran otras asociaciones de la sociedad civil, de la Academia, de empresas que trabajan con nosotros. Ahora se suma una nueva asociación, que es la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Entre Ríos (AFPER) y es muy importante que todas las organizaciones que tienen algo que ver con la vida social en la ciudad y en la provincia se quieran sumar”.
También contó que uno de los temas abordados, correspondió a los 200 años que cumplirá la ciudad, el próximo 26 de agosto. En ese sentido, destacó que “vamos a hacer un festejo y un rescate histórico de esa fecha para poder recuperar la historia institucional, cultural, política, deportiva, destacando todos los hechos que ha tenido la ciudad, que fue capital de la Confederación Argentina. Entonces, tiene muchísimo valor lo que es la historia de esta ciudad, y por eso es importante festejarla”.
Sobre el tema, la coordinadora del Programa Marca Paraná, Anabel Waigandt, agregó que “nuestra efeméride indica que el 25 de junio se cumple un nuevo aniversario de elevación a Villa y ya pensando lo que va a ser la celebración de los 200 años de declaración de ciudad de Paraná en agosto. Entonces, se llevará adelante una iniciativa que tiene que ver con 200 años, denominada "200 miradas", y vamos a invitar a los paranaenses a hacer fotos de distintos aspectos que hacen a la identidad de la ciudad, de sus paisajes, de sus lugares icónicos, de cosas que tengan que ver con su registro histórico, con la cultura, con la cotidianidad, con esa escala que tiene la ciudad, con la cordialidad de sus habitantes. Vamos a estar lanzando esto la semana que viene, el 25 de junio, y la gente va a poder acercar las fotos hasta el 26 de agosto, donde va a desarrollarse una muestra colectiva”, señaló.
Proyecto Paraná PyME
El Consejo Asesor de Marca Paraná nuclea a diversas instituciones públicas y privadas que planifican y ejecutan acciones bajo los ejes de una ciudad productiva y turística, sostenible e inteligente. En la jornada de este viernes, esa sinergia se tradujo en una dinámica especial de trabajo colaborativo, enfocada específicamente, en el proyecto Paraná PyME.
Al respecto, Waigandt, indicó que “hicimos un trabajo en taller, una dinámica participativa sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Paraná, dada la coyuntura económica, para generar propuestas que se pueden desarrollar de manera articulada entre lo público y lo privado, que aporten a la mejora de la situación de las PYMEs”. Y al respecto agregó: “El objetivo es poder nutrirnos de ideas de trabajo y desarrollar iniciativas que colaboren de alguna manera en la dimensión económica de la ciudad”.
Esta plataforma web funciona como un espacio centralizado que reúne recursos, herramientas y novedades para el entramado pyme paranaense. La actividad central de este viernes convocó a los representantes institucionales a debatir, intercambiar perspectivas y diseñar en conjunto propuestas concretas y nuevas líneas de acción. Lo trabajado estuvo orientado a impulsar la plataforma para que actúe como un verdadero motor del desarrollo económico productivo de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad.
A través de estas propuestas colectivas surgidas en Sala Mayo, los sectores público y privado reafirman su compromiso de acompañar al sector comercial e industrial de Paraná, aportando soluciones innovadoras que dinamizan la economía local y potencian el empleo.
Participaron de la reuniòn las siguientes instituciones: Municipalidad de Paraná, Honorable Concejo Deliberante de Paraná, Jefatura de Gabinete de Secretarías de Estado, Subsecretaría de Coordinación de Gabinete, Subsecretaría de Juventudes, Subsecretaría de Convivencia Ciudadana, Subsecretaría de Producción, Subsecretaría de Planificación, Subsecretaría de Turismo, Editorial Municipal, Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Trabajo Social – UNER, Facultad de Ciencias Económicas – UNER, Facultad de Ciencias de la Gestión - UADER, Corporación para el Desarrollo de Paraná (CODEPA), Centro Comercial e Industrial de Paraná, Cámara Joven del Centro Comercial e Industrial de Paraná, Polo Tecnológico del Paraná, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos Regional Oeste Noroeste (CAPER Regional ONO), Asociación de Entidades Profesionales Universitarias de Entre Ríos (AEPUER), Asociación Civil Barriletes, Asociación Civil Carpinches, Asociación Civil EQUAL, Fundación Crisálida, Fundación Eco Urbano, Guías de Turismo de Paraná (GUITPA), Asociación Empresarios del Parque Industrial (ASEMPI), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Bureau de Congresos y Convenciones de Paraná y Asociación de Fotógrafos Profesionales de Entre Ríos.