La muerte del presidente de una mutual derivó en una denuncia por fraude millonario 

La muerte de Osvaldo Leiva, presidente de la Asociación Mutual Club Libertad de la localidad santafesina de Nelson, desató una profunda crisis institucional y derivó en denuncias por una presunta estafa millonaria. Tras el fallecimiento del dirigente, ocurrido el 4 de junio, la entidad cerró sus puertas y numerosos asociados denunciaron que quedaron sin acceso a sus ahorros.

La situación generó conmoción en Nelson, una localidad de casi 5.000 habitantes ubicada a unos 42 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, los afectados no son únicamente vecinos de esa comunidad, sino también de otras localidades cercanas como Laguna Paiva y Llambi Campbell.

Una de las denuncias presentadas ante la Justicia reclama la devolución de $42.818.474,91 y apunta a posibles delitos de estafa, asociación ilícita y administración fraudulenta.

La denuncia de los ahorristas

La causa ya fue presentada ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe. Los denunciantes sostienen que existieron irregularidades en el manejo de los fondos depositados por los asociados y reclaman precisiones sobre el destino del dinero.

La abogada Antonella Spreggero, representante de uno de los grupos de ahorristas, aseguró que las dificultades para recuperar los depósitos comenzaron antes de la muerte de Leiva. Según explicó, uno de sus clientes había solicitado retirar un plazo fijo al vencimiento, pero no pudo acceder a los fondos.

“Las explicaciones eran muy escuetas, se iban dilatando los tiempos y él no obtenía cómo recuperar sus fondos”, afirmó la letrada al referirse a los reclamos efectuados ante la mutual.

Falta de respuestas y problemas de liquidez

Tras el fallecimiento del presidente, la incertidumbre aumentó entre los asociados. Aunque la mutual retomó parcialmente su actividad, los ahorristas aseguran que siguen sin conocer quiénes están a cargo de la administración ni cuál es la situación financiera de la entidad.

“No tenemos comunicación, no sabemos quiénes son las autoridades, quiénes han quedado a cargo ni quiénes son los representantes. Solamente se ha lanzado un comunicado desde una red social, pero es un comunicado anónimo porque nadie pone su nombre”, cuestionó Spreggero.

La abogada también reveló que, en una de las pocas comunicaciones mantenidas con la mutual, les informaron que no contaban con liquidez suficiente para devolver los depósitos. Según indicó, desde la entidad manifestaron que estaban gestionando créditos con otras mutuales para afrontar los pagos y que, de concretarse, se realizarían en cuotas.

Sospechas sobre la conducción

Entre los denunciantes se encuentra Héctor Beltrán, un ahorrista de Laguna Paiva que tenía dinero invertido en un plazo fijo. El hombre sostuvo que los asociados no podían retirar anticipadamente los fondos, aun cuando comenzaban a surgir señales de alerta.

Además, planteó sospechas sobre movimientos realizados por integrantes de la conducción antes del cierre de la mutual. "Retiraron todo su dinero de la comisión dos o tres semanas antes del acontecimiento. Es todo muy sospechoso", afirmó.

Beltrán también hizo referencia a los vínculos familiares entre el fallecido presidente de la mutual y el actual presidente comunal de Nelson, Héctor Ramón Leiva, aunque esos planteos forman parte de las denuncias y deberán ser analizados por la Justicia.

La postura de la mutual y del club

En medio de la polémica, la Asociación Mutual Club Libertad difundió un comunicado en el que pidió “calma, paciencia y empatía” a los asociados. Además, reconoció que se encuentra revisando aspectos internos de la institución que requerirían un análisis más profundo.

Por otra parte, el Foot-ball Club Libertad de Nelson emitió un comunicado para aclarar que no tiene participación en la administración de la mutual. La institución deportiva sostuvo que ambas organizaciones son “entidades jurídicas distintas e independientes”.

Asimismo, la comisión directiva del club aseguró que nunca integró los órganos de administración ni de fiscalización de la mutual, ni participó en la gestión de sus recursos o en la toma de decisiones, indica Infobae.

Investigación en marcha

Mientras avanzan las denuncias y crece la preocupación entre los ahorristas, la Justicia deberá determinar si existieron irregularidades en el manejo de los fondos y establecer las responsabilidades correspondientes.

El caso tomó repercusión regional por la cantidad de afectados y por las circunstancias que rodearon el fallecimiento del presidente de la mutual. Los damnificados esperan ahora que la investigación permita esclarecer qué ocurrió con los depósitos y recuperar el dinero invertido.