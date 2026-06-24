La ONU se pone como objetivo terminar con el SIDA como amenaza para el 2030

La ONU aprobó una declaración política para reafirmar el objetivo de poner fin al SIDA como amenaza para la salud pública hacia fines de 2030. La resolución reconoce que el mundo no logró cumplir las metas globales fijadas para 2025 y plantea la necesidad de acelerar las acciones durante los próximos cinco años.

La declaración fue adoptada este martes por la Asamblea General de las Naciones Unidas con 149 votos a favor, ocho en contra y 14 abstenciones. El texto ratifica compromisos internacionales asumidos desde 2001 y vuelve a colocar al VIH/SIDA entre las prioridades de la agenda sanitaria global.

El documento advierte que, en las condiciones actuales, el mundo no se encuentra encaminado a alcanzar la meta de 2030. Por ese motivo, propone una respuesta coordinada, basada en evidencias y con foco en las personas que viven con VIH o se encuentran expuestas a mayores riesgos.

El compromiso para los próximos cinco años

La nueva declaración plantea fortalecer el liderazgo de los Estados y consolidar respuestas nacionales que integren prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. También propone que los países desarrollen estrategias multisectoriales para sostener los resultados más allá de 2030.

Entre los puntos centrales, la ONU remarcó la necesidad de mantener el financiamiento internacional mientras cada país moviliza sus propios recursos. El texto también contempla la defensa de los derechos de las personas que viven con VIH y una mayor participación de las comunidades en la implementación de políticas sanitarias.

La directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, sostuvo que la declaración representa una oportunidad para definir el camino de los próximos años. “No podemos fracasar, porque sabemos lo que debemos hacer”, afirmó durante la apertura de la reunión de alto nivel.

Byanyima señaló que el avance dependerá de sostener los recursos destinados a la respuesta frente al VIH, ampliar el acceso a innovaciones científicas y garantizar que los tratamientos lleguen a quienes los necesitan con rapidez.

Los datos que sostienen el desafío

Según datos de 2025 difundidos por ONUSIDA, desde 2010 las muertes vinculadas con el SIDA descendieron un 56 por ciento y las nuevas infecciones por VIH se redujeron un 43 por ciento. Además, 32,1 millones de personas reciben tratamiento en la actualidad.

Esa cifra representa el 78 por ciento de las 40,9 millones de personas que viven con VIH en el mundo. Para la ONU, esos avances demuestran el impacto de la inversión sostenida, los desarrollos científicos y el trabajo de las comunidades, aunque todavía persisten brechas para cumplir los objetivos fijados.

La Asamblea General prevé realizar en 2031 una nueva reunión de alto nivel sobre VIH/SIDA. Allí se evaluarán los resultados de los compromisos asumidos en 2026 y el grado de avance hacia la eliminación del SIDA como amenaza para la salud pública.