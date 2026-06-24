Investigan si niño contrajo síndrome urémico hemolítico tras consumir el queso prohibido en Entre Ríos

Prohibieron la venta de una marca de queso en Entre Ríos

Un menor de la localidad de Federación fue derivado en primera instancia al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia y posteriormente a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Paraná, tras ser diagnosticado con un cuadro compatible con Síndrome Urémico Hemolítico.

En el marco de la investigación epidemiológica que se desarrolla para determinar el origen de la intoxicación, autoridades sanitarias analizan la posible relación entre el caso y el consumo de un queso tipo colono elaborado y comercializado en la región.

La información fue confirmada por el responsable del área de Bromatología de la Municipalidad de Federación, el bioquímico Mario Cornú, quien explicó que la investigación fue iniciada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos junto al Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB), luego de que el menor fuera derivado a Paraná para recibir atención especializada.

“Desde el ICAB me solicitaron una serie de acciones porque uno de los alimentos mencionados como consumido por este niño durante las semanas previas al desarrollo de la enfermedad fue un queso tipo colono que se comercializa en Federación”, señaló el profesional.

A partir de esa información, se tomaron muestras del producto y fueron enviadas a laboratorio para su análisis. Los resultados serán fundamentales para determinar si existe algún vínculo entre el alimento y el cuadro que afecta al menor.

Producto bajo observación

El funcionario también confirmó que durante las inspecciones se detectaron irregularidades vinculadas a la documentación del producto investigado.

“Este queso presentaba inconvenientes en sus registros de establecimiento y en el registro del producto, por lo que se solicitó que no continúe siendo comercializado hasta tanto regularice su situación”, dijo.

Mientras se aguardan los resultados de laboratorio, las autoridades sanitarias recomendaron extremar las precauciones respecto al consumo y comercialización de alimentos sin la correspondiente habilitación.

Cornú aprovechó la situación para recordar la importancia de adquirir únicamente productos que cuenten con todos los controles sanitarios exigidos por la normativa vigente.

“Es fundamental que la población comprenda los riesgos que implica consumir alimentos que no están debidamente registrados. Del mismo modo, los comerciantes deben ser responsables y verificar que los productos que ofrecen al público cuenten con las habilitaciones correspondientes”, remarcó a Radio Uno Federación..

La prohibición de Bromatología

El Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de la provincia de Entre Ríos prohibió el producto rotulado como "queso pategras argentino", ofrecido por la marca "2L", que consigna en su rótulo RNE N° 08002454 y RNPA N° 08002454/01, elaborado en Colonia La Paz, Federación.

La medida abarca desde la elaboración, fraccionamiento, transporte y comercialización en todo el territorio provincial así como su ofrecimiento a través de plataformas de venta en línea

La resolución se basa en que el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 08002454 consignado en el rótulo del producto se encuentra vencido y no posee Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) vigente ni registrado.

Qué es el Síndrome Urémico Hemolítico

El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) es una enfermedad grave que afecta principalmente a niños menores de 5 años. Causa daño agudo en los riñones, destrucción de glóbulos rojos (anemia) y disminución de plaquetas (riesgo de sangrado). Generalmente comienza con diarrea (a veces con sangre) provocada por la bacteria Escherichia coli.

Signos de alerta y síntomas

La enfermedad suele iniciar con un cuadro gastrointestinal, pero puede avanzar rápidamente si la toxina pasa al torrente sanguíneo.

En la etapa inicial presenta diarrea (frecuentemente con sangre), vómitos, fiebre y dolor abdominal. Los signos de alarma que requieren urgencia inmediata son:

Disminución o ausencia total de orina.

Palidez extrema o coloración amarillenta (anemia).

Cansancio, debilidad, irritabilidad o letargo.

Aparición de moretones sin causa aparente o pequeños puntos rojos en la piel (petequias).

¿Cómo se transmite?

Alimentos contaminados: Consumo de carne picada o trozos de carne mal cocidos

Lácteos y jugos: Productos lácteos no pasteurizados o que perdieron la cadena de frío.

Contaminación cruzada: Uso de los mismos utensilios para carne cruda y alimentos listos para consumir.

Higiene y agua: Frutas o verduras mal lavadas, o ingesta de agua no potable.

También puede transmitirse de persona a persona si no hay un correcto lavado de manos.