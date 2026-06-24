Confirmaron que la mujer fallecida en Lago Salto Grande sufrió una falla cardiovascular

La investigación por la muerte de una mujer de 39 años ocurrida el sábado en la zona de Parque del Lago, al norte de la represa de Salto Grande y dentro de jurisdicción uruguaya, determinó que el fallecimiento se produjo como consecuencia de una falla cardiovascular y no por ahogamiento, según confirmó el prefecto de Salto, Cristian Fagián.

La víctima fue identificada como Cristina Núñez, oriunda de la ciudad uruguaya de Salto, quien realizaba actividades recreativas en el agua cuando sufrió la descompensación que derivó en su muerte.

Tras las primeras actuaciones y los estudios forenses correspondientes, las autoridades descartaron que el deceso estuviera vinculado a una inmersión prolongada, publicó Diario Cambio.

Qué se sabe sobre el episodio

Las primeras averiguaciones permitieron establecer que la mujer practicaba stand up paddle (SUP), una disciplina acuática que cuenta con numerosos adeptos en la región.

Respecto a las medidas de seguridad adoptadas durante la actividad, Fagián indicó que la deportista utilizaba un traje de neopreno adecuado para las bajas temperaturas registradas en esta época del año.

Sin embargo, aún persisten dudas sobre el uso de chaleco salvavidas. Mientras algunas versiones iniciales sostenían que no lo llevaba colocado, otras informaciones posteriores señalaron lo contrario.

"Todavía se está investigando porque no existen elementos concluyentes que permitan confirmar o descartar esa circunstancia", explicó el prefecto.

El resultado de la autopsia

El informe médico forense fue determinante para esclarecer las causas del fallecimiento.

Según indicó Fagián, la autopsia permitió establecer que la muerte no se produjo por ahogamiento. "Lo que sucedió fue que habría caído al agua en determinado momento y la causa de muerte fue una falla cardiovascular, por lo cual se descarta el ahogamiento", afirmó.

La conclusión modificó las primeras hipótesis que habían surgido tras el hallazgo de la mujer en el agua y orientó la investigación hacia un cuadro médico previo al desenlace.

Los intentos por salvarla

Tras advertir la emergencia, familiares, deportistas que se encontraban en las inmediaciones y posteriormente personal médico desplegaron tareas de asistencia para intentar reanimarla.

Al lugar acudió una ambulancia cuyos profesionales realizaron maniobras de reanimación, aunque los esfuerzos resultaron insuficientes para revertir el cuadro cardíaco.

Las actuaciones continúan para completar todos los aspectos vinculados al hecho, aunque la autopsia ya permitió determinar que la causa de muerte fue una falla cardiovascular y no un episodio de ahogamiento.

El inesperado deceso de Núñez causó congoja en la comunidad, y su pérdida fue lamentada especialmente por la Asociación Salteña de Árbitros de Fútbol, entidad de la que forma parte su viudo, Ivo Moreira.

“Cristina deja una huella imborrable en quienes tuvieron la oportunidad de conocerla, y su recuerdo permanecerá vivo en el corazón de su familia y amigos”, expresaron desde la institución, que transmitió a su asociado “fortaleza y consuelo para atravesar este difícil momento.

”Núñez era maestra de Primaria, y estaba casada con Moreira desde diciembre de 2024.