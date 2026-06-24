Detuvieron a un docente tras detectar archivos de abuso sexual infantil asociados a sus cuentas

Un docente de 28 años fue detenido en la localidad misionera de San Ignacio en el marco de una investigación por la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil. El procedimiento se inició a partir de una alerta internacional que detectó archivos asociados a cuentas vinculadas con el sospechoso.

La causa comenzó luego de una comunicación del National Center for Missing and Exploited Children, organismo de Estados Unidos que remitió información al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ese aviso, se inició una pesquisa para identificar al usuario relacionado con el material detectado.

Según la información incorporada a la investigación, se habrían identificado diez archivos de imágenes de abuso sexual infantil. Tras las primeras actuaciones, se dio intervención a las autoridades de Misiones para avanzar con el procedimiento en esa provincia.

El allanamiento y la detención

El docente, que se desempeñaba en un establecimiento educativo de San Ignacio, fue localizado luego de activarse el sistema de cooperación policial Red 24/7. La investigación quedó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción especializada en ciberdelitos y del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Jardín América.

Con una orden judicial, la Policía realizó un allanamiento en la vivienda del investigado. En el lugar, los efectivos procedieron a su detención y al secuestro de distintos dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.

Entre los elementos incautados figuran una computadora portátil, tres pendrives y un teléfono celular. El material quedó a disposición de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas de Misiones, que deberá analizarlo para determinar si existen otros elementos de interés para la causa.

La alerta que activó la investigación

La investigación se originó a partir de una alerta enviada por el National Center for Missing and Exploited Children, una organización que recibe y canaliza reportes vinculados con la explotación sexual infantil en entornos digitales.

Ese aviso permitió que el Cuerpo de Investigaciones Judiciales avanzara con la identificación de las cuentas presuntamente asociadas al docente detenido. Luego, mediante el intercambio de información entre jurisdicciones, se logró ubicar al sospechoso en Misiones.

La causa continúa en etapa de investigación. La Justicia deberá analizar los dispositivos secuestrados y reunir los elementos necesarios para establecer la responsabilidad penal que pudiera corresponder.