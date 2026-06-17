Detuvieron a un policía acusado de cometer abusos sexuales contra siete sobrinos

Un policía de Santa Fe fue detenido este martes luego de ser imputado por delitos contra la integridad sexual en una causa que investiga presuntos abusos cometidos contra siete de sus sobrinos. La medida fue dispuesta por la Justicia provincial tras una audiencia en la que la Fiscalía presentó las pruebas reunidas durante la investigación.

El expediente se inició a partir de la denuncia de una mujer que aseguró haber sido víctima de abusos por parte de su tío cuando tenía entre 13 y 15 años. Según declaró, los hechos habrían ocurrido en la vivienda de su abuela, donde también residía el acusado.

A partir de ese testimonio, los investigadores convocaron a otros integrantes de la familia. De acuerdo con la información incorporada a la causa, siete de ocho hermanos consultados manifestaron haber atravesado situaciones similares durante su infancia y adolescencia.

Los testimonios que complicaron al acusado

Durante la audiencia realizada este martes, los fiscales detallaron los avances de la investigación y solicitaron la prisión preventiva del imputado.

Según trascendió, las presuntas víctimas describieron distintos episodios de abuso ocurridos cuando eran menores de edad. Los relatos corresponden tanto a hombres como a mujeres y abarcan diferentes períodos de tiempo.

Además, algunos de los denunciantes señalaron que el acusado habría utilizado amenazas para evitar que los hechos fueran revelados dentro del entorno familiar.

La Fiscalía sostuvo que los testimonios recolectados presentan coincidencias y constituyen elementos de relevancia para el avance de la causa.

Justicia de Santa Fe.

Ordenaron que permanezca detenido

La defensa del acusado planteó durante la audiencia que parte de los hechos denunciados se encontraban prescriptos debido al tiempo transcurrido.

Sin embargo, el juez resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva al considerar que al menos uno de los hechos investigados mantiene vigencia penal.

El policía de Santa Fe fue imputado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y por corrupción de menores, mientras continúa la investigación judicial.

Un funcionario con experiencia en causas similares

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que el acusado prestaba funciones en los tribunales santafesinos.

Durante la audiencia se indicó que, por su trabajo, tenía contacto frecuente con expedientes vinculados a delitos sexuales y con procedimientos judiciales relacionados con menores de edad.

Por ese motivo, uno de los investigadores remarcó que conocía el funcionamiento de este tipo de procesos y las estrategias utilizadas en causas de abuso sexual.

La identidad del imputado no fue difundida para preservar a las víctimas, quienes comparten el mismo apellido. La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.