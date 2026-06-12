Docente abusó de nueve alumnos, confesó los hechos y fue condenado a 4 años de cárcel

Docente condenado. A mediados de 2024, una serie de abusos sexuales contra alumnos de una escuela primaria de El Desaguadero, La Paz (Mendoza), se destaparon durante una clase de Educación Sexual Integral (ESI). Un estudiante contó lo ocurrido y señaló a un docente llamado José Naim Jofré Emin, quien terminó denunciado por nueve víctimas de entre 11 y 13 años. Este jueves, el acusado confesó y fue condenado.

Cómo operaba el docente dentro del aula

El condenado, de 37 años, trabajó como maestro en la escuela Rubén Darío, entre 2022 y 2024. Según la investigación, durante ese tiempo aprovechó su posición de autoridad para abusar de varios de sus alumnos.

El patrón se repitió en cada caso. Según relataron las víctimas, cuando se acercaban a su escritorio para realizar consultas o pedir ayuda con tareas escolares, el docente utilizaba la situación para tocarlos en las manos, piernas y partes íntimas. Pero los abusos no fueron el único recurso utilizado por el maestro. De acuerdo con la causa, también desplegó una estrategia de manipulación psicológica para controlar a los chicos, diciéndoles frases como: “Ustedes son muy lindas. Tienen lindo cuerpo. No parecen la edad que tienen”.

En uno de los episodios más graves, obligó a una alumna a mirar un video pornográfico bajo amenaza de no dejarla izar la bandera si se negaba. Según detallaron fuentes cercanas a la investigación a Diario Uno, para evitar que los chicos hablaran, Jofré les contó una historia sobre un maestro que fue malinterpretado por sus alumnos, y les pidió que no malinterpretaran sus abrazos.

Así, los chicos hicieron un pacto de silencio: “Si habla uno, hablamos todos”. Se enviaban papeles en clase donde se confesaban los abusos sufridos.

La revelación que surgió en una clase de ESI

Pero todo cambió cuando otra docente brindó una clase de ESI. Fue entonces cuando los alumnos se animaron a contar lo que pasaba.

La maestra realizó la denuncia online y se inició la investigación penal.

Del escape a Tierra del Fuego a la condena judicial

Tras tomar conocimiento las autoridades sobre esos episodios de tocamientos, el profesor fue citado por la Justicia y, debido a que no habían mayores pruebas en su contra, solamente se le tomó una declaración informativa, un mecanismo que permite a una persona sindicada por un delito a presentarse ante la Justicia y ofrecer su versión de los hechos, sin llegar a ser imputada. Mientras la investigación avanzaba con la recepción de nuevas denuncias y la incorporación de las declaraciones de las víctimas en Cámara Gesell, el docente abandonó la provincia y se instaló en la provincia de Tierra del Fuego.

Debido a eso, y a las pruebas que se sumaron a la instrucción y comprometieron la situación del educador denunciado, el fiscal del caso solicitó su captura. Finalmente, Jofré Naim terminó siendo detenido el 14 de agosto del año pasado en la ciudad de Río Grande, por personal de la División Delitos Complejos de ese departamento fueguino.

Luego, fue trasladado hasta Mendoza para ser puesto a disposición del fiscal Rosas, quien lo imputó y ordenó su traslado a un penal de la provincia. Casi diez meses después de su captura, fue condenado este jueves tras confesar los abusos frente a un juez. La sentencia se dio en el marco de una audiencia preliminar al juicio oral que debía enfrentar el profesor imputado, en la cual el fiscal de La Paz-Santa Rosa Héctor Gustavo Rosas llegó a un acuerdo con la defensa para definir la causa mediante un juicio abreviado final.

Confesó los hechos y recibió una condena de prisión

A raíz de eso, Jofré Emin reconoció frente al juez Armando Martínez que cometió tocamientos contra nueve alumnos de la escuela en la cual se desempeñaba años atrás, tal como surgió de las denuncias que fueron radicadas por los padres de los menores de edad afectados.

Finalmente, el magistrado del Tribunal Penal Colegiado N°1 (3ra Circunscripción) homologó el pacto entre las partes y sentenció al docente a la pena de 4 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual simple agravado por ser el autor encargado de la educación, todos en concurso real.

Fuentes allegadas al caso que fueron consultadas por MDZ, señalaron que algunos familiares de las víctimas expresaron su descontento tras el fallo, ya que consideraron que el castigo impuesto al docente fue insuficiente. Luego de que se reveló el primer caso en medio de una clase de ESI, el mismo alumno que contó sobre los abusos afirmó que otros compañeros habían pasado por la misma situación.