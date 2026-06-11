Detuvieron por presuntos abusos sexuales a taxista que promocionaba falsos castings de modelos

Un hombre de 39 años fue detenido acusado de captar jóvenes mediante falsos castings para modelos y someterlas a situaciones de abuso sexual. La investigación se inició en marzo a partir de las denuncias realizadas por dos mujeres de 22 y 25 años que se habían contactado con él tras ver publicaciones en redes sociales de una supuesta agencia denominada “Arte y Moda Producciones”, que promocionaba convocatorias para chicas de entre 13 y 23 años.

Según la investigación a la que accedió Infobae, el sospechoso, identificado como César Gabriel Ledesma, se presentaba como productor de la empresa y utilizaba videos de presuntas modelos exitosas para atraer aspirantes interesadas en ingresar al mundo de la moda. Las denunciantes señalaron que durante los encuentros el hombre les tomaba medidas corporales y fotografías en circunstancias que posteriormente fueron consideradas compatibles con conductas de abuso sexual.

De acuerdo con los testimonios publicados por Telenoche, en ese contexto las habría tocado en sus partes íntimas. “Él me midió hasta el alma”, dijo una de las modelos. “Me apoyó la cinta métrica en las partes íntimas. Fue un abuso total de poder y de conocimiento”, dijo otra. Una tercera denunciante sostuvo: “Me estiraba los pechos, me los tocaba y me los movía para ver si tenía estrías”. Las modelos aportaron chats y audios de sus comunicaciones con el supuesto productor.

Detuvieron a hombre que promocionaba falsos castings de modelos (foto Telenoche)

Los testimonios también coinciden en que el hombre les pidió datos personales y fotocopias de los DNI, y también les sacó fotos y videos con un celular. Esas fotos se habrían enfocado en lunares y estrías, con el fin de conectar a las modelos con marcas de cremas antiestrías.

Además, según las denunciantes, “Gabriel” les fotografió las partes íntimas con la excusa de conectarlas con una marca de servicios de depilación definitiva. Ninguna consiguió trabajo con marcas ni recuperó sus fotos.

“No sabemos qué hace con las fotos, pero creemos que es algo para su beneficio”, dijo a Telenoche una cuarta modelo, que investigó a “Arte y Moda Producciones” a partir de lo que le pasó a una amiga, que relató haber atravesado lo mismo. “Todas las chicas era la primera vez que iban y, como las contacta un productor, es como que una se pone contenta una. Mira las redes, tiene seguidores, tiene videos de chicas. Y todo pareciera como que es real”.

La causa quedó a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 48, quien ordenó una serie de medidas investigativas que fueron llevadas adelante por la División Delitos Contra la Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Los investigadores reunieron pruebas que comprometían al acusado y además detectaron publicaciones de otras jóvenes que relataban experiencias similares con el mismo hombre.

Antecedentes y nuevas denuncias

A medida que avanzó la pesquisa, los efectivos comprobaron que Ledesma contaba con antecedentes por hechos de características semejantes. De acuerdo con los registros consultados en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), había sido condenado en diciembre de 2017 a tres años de prisión de ejecución condicional por abuso sexual reiterado en dos oportunidades, en una causa iniciada en 2013.

Si bien ese expediente fue archivado en 2022 luego de que cumpliera las reglas de conducta impuestas por la Justicia, los investigadores detectaron además una denuncia presentada en 2025 por otro presunto abuso sexual. Según trascendió, ese hecho presentaba similitudes sustanciales con la modalidad utilizada para captar y abordar a las jóvenes denunciantes en la causa actual.

Frente a este escenario, el magistrado dispuso unificar las investigaciones y ordenó la detención del sospechoso. El operativo se concretó este martes en la intersección de las calles Tucumán y Montevideo, en el barrio porteño de San Nicolás.

La detención y los elementos secuestrados

Tras el arresto, los agentes secuestraron dos teléfonos celulares y un automóvil Chevrolet Corsa Classic, elementos que serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información relevante para la causa.

Las fuentes indicaron que los dispositivos electrónicos podrían aportar evidencia sobre la operatoria utilizada por el acusado para contactar a las jóvenes y promocionar las falsas convocatorias a castings.

Detuvieron a hombre que promocionaba falsos castings de modelos

Además, se conoció que en los últimos años Ledesma se desempeñó como taxista para distintas empresas de transporte de pasajeros. “Gabriel” también se presentaba como el elegido para reclutar chicas de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires para “Miss Argentina”. Además, en otras redes sociales, se presentaba como empresario, especialista en educación y profesor universitario.

Los registros financieros también revelaron que mantenía deudas superiores a 1,3 millones de pesos, situación que lo ubica en la categoría 5, considerada “irrecuperable”, dentro de la Central de Deudores del Banco Central.

La investigación continúa en curso y la Justicia busca determinar si existen más víctimas vinculadas a la misma modalidad de captación denunciada por las jóvenes que impulsaron la causa.