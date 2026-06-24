Murió un peón rural que intentó cruzar a caballo un arroyo y lo arrastró la corriente

Hallaron muerto a un peón rural que cayó a un arroyo

Un trabajador rural de 58 años murió luego de ser arrastrado por la corriente cuando intentaba cruzar a caballo el arroyo Barrancas, en un sector conocido como Paso Badén, en jurisdicción de la localidad correntina de Sauce.

La víctima fue identificada como Manuel Vega, quien había desaparecido durante la madrugada de este martes mientras se dirigía a su lugar de trabajo. Tras varias horas de rastrillajes, equipos de emergencia encontraron su cuerpo sin vida alrededor de las 17.30.

Del operativo participaron efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Sauce, personal de la Comisaría local, Bomberos Voluntarios y agentes de Recursos Naturales de la provincia.

La desaparición y el operativo de búsqueda

De acuerdo con la información recabada por los investigadores, Vega salió de su vivienda cerca de las 4.30 con destino a la estancia "Los Pastizales", donde se desempeñaba laboralmente.

Sin embargo, alrededor de las 6.30, uno de sus compañeros advirtió una situación que encendió las alarmas: el caballo del trabajador llegó solo al establecimiento y completamente mojado.

Ante esa circunstancia, se inició una intensa búsqueda en la zona, bajo la presunción de que el hombre había caído al agua al intentar atravesar el arroyo.

Durante los rastrillajes, los rescatistas hallaron en primer lugar una maleta verde perteneciente a Vega, que se encontraba atrapada entre las ramas de un árbol.

El hallazgo del cuerpo

Horas más tarde, los equipos de búsqueda localizaron el cuerpo sin vida del trabajador rural en las aguas del arroyo Barrancas, a unos 200 metros aproximadamente del último lugar donde había sido visto.

Tras el hallazgo, el cadáver fue trasladado por personal policial hasta la localidad de Sauce para continuar con las actuaciones correspondientes.

La Fiscalía de turno tomó intervención en el caso y ordenó la realización de las pericias médico-forenses para determinar las circunstancias del fallecimiento.