Croacia venció a Panamá y sufrió para quedarse con un triunfo clave en el Mundial

Croacia venció a Panamá por 1-0 en un partido ajustado del Mundial 2026 y quedó bien posicionada en el Grupo L. El único gol lo marcó Ante Budimir en el segundo tiempo.
Croacia venció a Panamá por 1-0 en la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026 en un partido cerrado, de escasas situaciones claras y con una eficacia mínima que terminó siendo decisiva. El conjunto europeo logró imponerse gracias a un gol en el segundo tiempo y dio un paso importante en su objetivo de avanzar a la próxima instancia del certamen.
El encuentro mostró a una Croacia dominante en la posesión, pero sin demasiada profundidad en ataque durante gran parte del juego. Panamá, por su parte, supo incomodar en algunos pasajes del partido y generó las situaciones más claras del primer tiempo, aunque no logró concretar.
El resultado dejó a los croatas en el tercer puesto del grupo con tres unidades, asegurando una posición que no podrán perder antes de la última jornada. En tanto, Panamá quedó sin chances de clasificación tras acumular dos derrotas consecutivas.
Un primer tiempo con pocas emociones y una chance clara de Panamá
El inicio del partido tuvo a Panamá como protagonista inesperado. El equipo centroamericano generó la primera llegada clara a los 22 minutos, cuando José Luis Rodríguez conectó de cabeza un centro desde la derecha que obligó a una gran intervención del arquero Dominik Livaković.
El remate del delantero panameño tenía destino de gol, pero el guardameta croata logró desviar la pelota lo suficiente para que impactara en el travesaño y se alejara del peligro, en lo que fue la jugada más clara del primer tiempo.
Croacia, en cambio, no logró generar situaciones de riesgo durante gran parte de la etapa inicial. Recién en el tiempo de descuento apareció con un remate lejano de Martin Baturina, que fue controlado sin inconvenientes por Orlando Mosquera.
El desarrollo mostró a un equipo croata con dificultades para romper la defensa panameña y a un conjunto centroamericano ordenado, que supo resistir los intentos sin mayor profundidad de su rival.
El gol de Budimir y el quiebre del partido
El complemento comenzó con una Croacia más decidida y el premio llegó rápidamente. A los ocho minutos, Josip Stanišić envió un centro atrás desde la derecha que no pudo ser controlado por el arquero Mosquera y permitió la aparición de Ante Budimir, que empujó la pelota para marcar el 1-0.
El tanto cambió el ritmo del encuentro y obligó a Panamá a adelantar líneas en busca del empate. Sin embargo, ese adelantamiento dejó espacios que Croacia intentó aprovechar con transiciones rápidas.
Dos minutos después del gol, Marko Pašalić protagonizó una gran corrida individual desde mitad de cancha, aunque no logró definir con precisión y su remate terminó desviado en una jugada que pudo ampliar la ventaja.
Panamá reaccionó, pero Livaković sostuvo la ventaja
Con el correr de los minutos, Panamá comenzó a generar más peligro y encontró en Amir Murillo a su principal arma ofensiva. El carrilero tuvo dos remates consecutivos dentro del área a los 22 minutos del segundo tiempo, ambos contenidos por una sólida intervención de Livaković.
La presión panameña continuó con un tiro de esquina que derivó en un cabezazo de Carlos Harvey, aunque el intento se fue por encima del travesaño tras un desvío del arquero croata.
Croacia, en tanto, apostó a mantener el orden defensivo y cuidar la mínima ventaja. El equipo europeo logró resistir los intentos finales de Panamá y sostuvo un triunfo que, aunque ajustado, terminó siendo clave en la tabla de posiciones, indicó Infobae.
Croacia encamina la clasificación y Panamá se despide
Con esta victoria, Croacia se aseguró al menos el tercer puesto del Grupo L con tres puntos y llega con buenas chances a la última jornada, donde enfrentará a Ghana en un duelo determinante.
Panamá, en cambio, quedó eliminado del Mundial 2026 tras sumar su segunda derrota consecutiva. El equipo centroamericano no logró capitalizar sus momentos en el torneo y cerrará su participación frente a Inglaterra, en un partido que ya no tendrá incidencia en la clasificación.