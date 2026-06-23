Inglaterra y Ghana empataron y dejaron abierta la definición del Grupo L del Mundial

Inglaterra y Ghana empataron sin goles en el Mundial 2026 y dejaron abierta la definición del Grupo L. Ambos equipos continúan invictos y llegarán a la última fecha con chances concretas de avanzar a los dieciseisavos de final.
Inglaterra y Ghana empataron 0 a 0 en el Boston Stadium por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026 y postergaron la definición de los clasificados a la próxima ronda. En un encuentro con pocas emociones y escasas situaciones claras de gol, ambos seleccionados sumaron un punto que les permite conservar el liderazgo compartido de la zona.
Los dos equipos llegaban al compromiso con la confianza que otorgan las victorias obtenidas en sus respectivos estrenos mundialistas. Una nueva victoria les habría permitido dar un paso decisivo hacia los dieciseisavos de final, pero el desarrollo del juego estuvo lejos de cumplir con las expectativas generadas en la previa.
La igualdad dejó un panorama abierto de cara a la última jornada del grupo. Tanto ingleses como ghaneses dependerán de sus próximos resultados para asegurar su continuidad en la competencia, en una zona que todavía no tiene nada definido.
Un primer tiempo con pocas emociones
Desde el inicio, Inglaterra intentó asumir el protagonismo y monopolizar la posesión del balón. El equipo europeo mostró mayor iniciativa en los primeros minutos y generó la primera aproximación de peligro a través de una pelota parada.
Antes de los 15 minutos, Declan Rice ejecutó un tiro libre que pasó muy cerca del travesaño defendido por Benjamin Asare. Aquella acción pareció anticipar un dominio sostenido de los ingleses, aunque el desarrollo del encuentro terminó tomando otro rumbo.
Con el correr de los minutos, el partido perdió intensidad y comenzó a estar marcado por constantes interrupciones. Dos fuertes choques de cabezas obligaron a detener las acciones durante varios minutos. Primero protagonizaron un golpe Harry Kane y Jonas Adjei Adjetey, mientras que posteriormente Jordan Ayew y Reece James también requirieron asistencia médica tras otro impacto.
A esas pausas se sumó una interrupción para hidratación, lo que terminó afectando aún más el ritmo de juego. La continuidad se volvió fragmentada y ninguno de los equipos logró construir circuitos ofensivos consistentes.
Inglaterra dominó, pero no encontró profundidad
A pesar de controlar gran parte de la posesión, Inglaterra tuvo dificultades para transformar ese dominio territorial en situaciones concretas de gol. Ghana se mostró ordenada en defensa y logró neutralizar los intentos ofensivos del conjunto inglés.
La oportunidad más clara de la primera mitad llegó a diez minutos del descanso. Noni Madueke envió un centro preciso al área y encontró nuevamente a Declan Rice, que conectó de cabeza. Sin embargo, el mediocampista no logró direccionar el remate y la pelota terminó desviándose por encima del arco.
Por el lado africano, las aproximaciones fueron escasas. Ghana tuvo serios problemas para generar peligro sobre el arco custodiado por Jordan Pickford y prácticamente no inquietó a la defensa inglesa durante los primeros 45 minutos.
El empate parcial reflejaba con bastante fidelidad lo sucedido en el campo de juego: dos equipos cautelosos, con pocas ideas en ataque y más preocupados por evitar errores que por asumir riesgos.
El complemento prometió más, pero volvió a caer en la monotonía
La segunda mitad comenzó con una intensidad algo mayor. Ghana adelantó algunas líneas y consiguió generar una de sus mejores oportunidades de la noche a través de Marvin Senaya, aunque su remate fue bloqueado oportunamente por Djed Spence cuando parecía tener destino de gol.
Minutos más tarde, Inglaterra volvió a acercarse con peligro. Madueke protagonizó una buena acción ofensiva y quedó cerca de definir dentro del área, pero Jonas Adjei Adjetey apareció de manera providencial para despejar el balón de cabeza y evitar la caída de su arco.
Sin embargo, ese impulso inicial no logró sostenerse. El encuentro volvió gradualmente a un desarrollo trabado y con pocas emociones. Los errores en la construcción de juego y la falta de precisión en los últimos metros impidieron que alguno de los equipos pudiera romper la igualdad.
Harry Kane intentó desequilibrar con un remate que fue controlado sin mayores dificultades por Benjamin Asare. Del otro lado, Antoine Semenyo tuvo una aproximación para Ghana, pero tampoco logró concretar una situación de verdadero riesgo.
Un final emocionante y una clasificación que se definirá en la última fecha
Cuando parecía que el partido terminaría sin sobresaltos, Inglaterra protagonizó sus mejores oportunidades en los minutos finales. Bukayo Saka estuvo cerca de marcar con un potente disparo que pasó muy cerca del objetivo, señaló NA.
La ocasión más clara llegó poco después, cuando Nico O'Reilly conectó un cabezazo que se estrelló contra el travesaño. En la continuidad de la jugada, Harry Kane tuvo una nueva posibilidad, aunque su intento terminó desviado.
A pesar del esfuerzo final del conjunto inglés, el marcador no volvió a moverse y el empate terminó sellando un resultado que mantiene la incertidumbre en el Grupo L.
Con cuatro puntos cada uno, Inglaterra y Ghana continúan compartiendo el liderazgo de la zona y llegarán a la última fecha con el objetivo de asegurar su clasificación. El empate dejó sensaciones encontradas: por un lado, ambos equipos preservaron el invicto; por otro, desperdiciaron la posibilidad de garantizar anticipadamente su presencia en la próxima instancia del Mundial 2026.