El papá de Kiara Barrios perdió su trabajo y pide ayuda para sostener a sus hijos: "Quiero sacar adelante a mi familia"

La historia de Miguel Barrios, el papá de Kiara, volvió a conmover a la comunidad. A cuatro meses del temporal que provocó la muerte de su esposa Patricia y de su hija, el hombre enfrenta una nueva dificultad: perdió su trabajo y necesita conseguir un empleo para sostener a sus tres hijos.

La tragedia ocurrió el pasado 19 de febrero, cuando un fuerte temporal afectó a numerosas familias que habitaban viviendas precarias en la zona de Blas Parera y Churruarín. Desde entonces, Miguel quedó al frente del cuidado de sus hijos y continúa intentando reconstruir su vida en medio del dolor.

Ahora, además del duelo, debe afrontar una compleja situación económica. “Me quedé sin trabajo hace tres semanas. Por cuidar al nene menor, llevarlo al médico y acompañarlo, tuve que faltar y me quedé sin laburo”, relató.

Busca trabajo y está dispuesto a desempeñarse en distintos rubros

Miguel explicó que durante años trabajó en la construcción y que cuenta con experiencia en diferentes tareas. “Era oficial albañil, también sé de pintura. Es a lo que me dediqué todos estos años, pero me adapto a cualquier trabajo. Aprendo rápido y no tengo problema en agarrar cualquier trabajo”, sostuvo.

Actualmente vive junto a sus hijos Isaías, Lara y Santiago. Según contó, los ingresos familiares dependen principalmente de la Asignación Universal por Hijo. “Estamos pasando un momento malo porque sinceramente no tenemos plata. Pedimos prestado, pero después hay que devolverlo y seguimos en la misma situación”, expresó.

La situación habitacional sigue sin resolverse

Otro de los problemas que preocupa a Miguel es la falta de una vivienda propia. La familia reside actualmente en una casa ubicada en la zona de Batalla Cepeda y Las Piedras, aunque el inmueble no les pertenece. “Nos habían dicho que había un terreno y que nos iban a construir una casa, pero ya pasaron cuatro meses y todavía no pasó nada”, manifestó.

También recordó que en un momento les habían mencionado la posibilidad de acceder a una vivienda en Estación Parera, aunque posteriormente les informaron que las casas estaban ocupadas. “Nos dijeron que las viviendas estaban usurpadas y que iba a llevar mucho tiempo desocuparlas”, afirmó.

El frío y la salud de sus hijos agravan el panorama

Miguel relató que las condiciones de la vivienda donde reside actualmente son precarias y que el invierno agravó la situación. “Pasamos mucho frío. La casa necesita arreglos y entra mucho frío”, señaló.

Incluso contó que uno de sus hijos estuvo internado por neumonía recientemente. “Hace poco el nene tuvo neumonía, todo por el frío. Hay que llevarlo a la escuela, al hospital, al dispensario y hacer estudios. Todo eso demanda plata y hoy no la tenemos”, lamentó.

Además, explicó que su hija Lara continúa vinculada al fútbol gracias a una beca deportiva, aunque las dificultades económicas le impiden acompañarla a los partidos.

A cuatro meses de la tragedia, el papá de Kiara perdió su trabajo y necesita conseguir otro empleo

“Ella puede entrenar porque le dieron una beca, pero no puedo llevarla a la cancha porque hay que pagar entrada y combustible”, explicó.

Cómo ayudar

Durante la entrevista, Miguel dejó en claro que su principal necesidad es conseguir trabajo para poder salir adelante junto a sus hijos. “Lo que quiero es trabajar y sacar adelante a mi familia”, sostuvo.

Además de empleo, la familia necesita una estufa, una puerta y una ventana para mejorar las condiciones de la vivienda que ocupa actualmente.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a los teléfonos 3434-056352 o 3434-056782, este último correspondiente a una de sus hijas. “Estamos pasando un momento muy difícil, pero seguimos teniendo esperanza”, concluyó.