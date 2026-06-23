Piden acelerar la reglamentación de la Ley de Mecenazgo Deportivo para asistir a los clubes

La Ley de Mecenazgo Deportivo volvió a ubicarse en el centro de la agenda de los clubes entrerrianos. Aunque la iniciativa ya había sido aprobada, modificaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo provincial obligaron a que el proyecto regresara a la Legislatura para incorporar cambios vinculados a los beneficios fiscales destinados a quienes financien proyectos deportivos.

Así lo explicó el presidente de la Federación Entrerriana de Clubes y Entidades Deportivas, Hugo Grassi, quien reconoció la preocupación existente entre las instituciones por la demora en la implementación de una herramienta considerada clave para fortalecer el deporte provincial.

“Nos preocupa que no haya salido todavía. En realidad no quedó trunca, sino que hay un proceso administrativo que intenta mejorar la situación de la ley”, aclaró.

Según detalló, el texto original generaba dudas entre empresas y contribuyentes debido a cuestiones impositivas que terminaban desalentando la participación privada.

Buscan que más empresas financien proyectos deportivos

Grassi explicó que la reforma apunta a ampliar los incentivos para quienes decidan destinar parte de sus impuestos al financiamiento de proyectos deportivos. “El Ejecutivo provincial la retomó y amplió ese beneficio. Ahora sí las empresas se van a enamorar de esto y van a querer colaborar con el deporte y con los clubes”, sostuvo.

El dirigente recordó que hace unos 20 días la iniciativa comenzó a ser analizada nuevamente en la comisión de Deportes del Senado provincial.

“Les pedimos a los senadores que se reúnan y la saquen pronto porque la estamos necesitando. Esto tiene que salir”, remarcó.

La ley contempla que contribuyentes de ATER puedan destinar entre un 10% y un 15% de determinados tributos a proyectos vinculados con instituciones deportivas o deportistas individuales. El porcentaje más alto está previsto para iniciativas relacionadas con personas con discapacidad.

Un posible alivio para unos 400 clubes

El titular de la Federación destacó que la herramienta podría representar un antes y un después para muchas instituciones que atraviesan dificultades económicas.

“Estamos hablando de alrededor de 8.000 millones de pesos por año que podrían destinarse al deporte. Es un dinero importante para mejorar instalaciones, sanitarios, vestuarios y la calidad deportiva”, indicó.

Actualmente, según precisó, existen cerca de 400 clubes en Entre Ríos y todos enfrentan problemas similares derivados del aumento de costos y la caída de ingresos. “Club grande, problema grande. Club chico, problema grande. No hay diferencias. Todos tienen dificultades”, afirmó.

Incluso señaló que algunas entidades debieron abandonar competencias por falta de recursos, mientras que otras trasladaron parte de los costos a los deportistas para poder sostener la actividad.

Preocupación por el acceso al deporte

Durante la entrevista, Grassi también expresó inquietud por las consecuencias sociales que genera la crisis económica en los clubes. “Hay muchos chicos y chicas que por ahí no pueden ir al club porque no pueden pagar la cuota. Eso nos preocupa mucho”, manifestó.

En ese sentido, consideró que la Ley de Mecenazgo podría ayudar a generar becas y mecanismos de asistencia para evitar que jóvenes deportistas queden excluidos de la práctica deportiva.

La Ley de Mecenazgo deportivo volvió a la Legislatura entrerriana

Además, destacó el rol de los dirigentes deportivos, a quienes definió como el principal sostén de las instituciones.

“El dirigente empieza a trabajar el lunes para que el domingo haya partido. Los clubes se sostienen por la enorme voluntad de dirigentes que trabajan todos los días, muchas veces poniendo dinero de su propio bolsillo”, señaló.

Finalmente, explicó que la futura reglamentación deberá contemplar mecanismos de distribución equitativa para evitar que los recursos se concentren únicamente en los clubes con mayor capacidad de captar aportantes privados.

Por ello, recordó que la ley prevé la conformación de un fondo común financiado con una parte de los aportes recibidos por las instituciones beneficiadas. Ese dinero será destinado a aquellos clubes que no logren conseguir mecenas para financiar sus proyectos.