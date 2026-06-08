Abrieron inscripciones a becas provinciales para deportistas y destacaron el apoyo al alto rendimiento

Las becas provinciales para deportistas fueron habilitadas nuevamente en Entre Ríos, en el marco de una política de fortalecimiento del deporte federado que impulsa el Gobierno provincial junto a la Secretaría de Deportes, con el objetivo de acompañar el desarrollo de atletas en distintas disciplinas.

La apertura de inscripciones fue confirmada a Elonce por el secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, quien explicó el funcionamiento del sistema de becas y aportes que pueden recibir los deportistas según su nivel de rendimiento, proyección y pertenencia a federaciones provinciales.

En ese sentido, Uranga remarcó que un deportista entrerriano puede acceder a más de un tipo de asistencia estatal, dependiendo de su situación dentro del sistema deportivo y de los criterios establecidos por cada programa.

Un sistema de apoyo con distintos niveles

El funcionario detalló que existen tres modalidades principales de asistencia. Por un lado, las becas académicas con plus deportivo articuladas con el Instituto Becario, destinadas a estudiantes secundarios, terciarios y universitarios que practican deporte federado.

Por otro lado, se encuentran las becas otorgadas por ley, gestionadas a través de las federaciones deportivas, que presentan los listados de atletas que cumplen con los requisitos establecidos. Finalmente, se suman los aportes del programa de desarrollo, orientados a deportistas con proyección internacional.

“Cada federación tiene un cupo de becas para dar y luego informa a la Secretaría de Deportes, donde se realiza el proceso administrativo correspondiente”, explicó Uranga.

Incremento de recursos y acompañamiento estatal

El secretario de Deportes confirmó además que las becas previstas por ley tendrán un incremento significativo este año.

“Este año se van a triplicar su valor porque consideramos que es fundamental ir acompañando el crecimiento de los deportistas”, señaló.

En paralelo, indicó que la política deportiva provincial busca ampliar el acompañamiento no solo económico, sino también formativo, incorporando capacitaciones, evaluaciones y seguimientos integrales de la trayectoria de los atletas.

“Queremos igualar el pasado con el futuro, acompañando sus carreras deportivas con más herramientas”, expresó el funcionario.

Requisitos y articulación con federaciones

Respecto a los requisitos, Uranga explicó que el acceso a las becas depende de la categoría del programa. En el caso de las becas por ley, la selección la realizan las federaciones provinciales. En tanto, los aportes por desarrollo internacional se destinan a deportistas con proyección competitiva fuera del país.

El funcionario destacó además el trabajo articulado con el Instituto Becario y las federaciones, que permite identificar y acompañar a los atletas en distintas etapas de su formación.

Política deportiva y situación de los clubes

En otro tramo de diálogo con Elonce, Uranga se refirió al acompañamiento de la provincia a las instituciones deportivas, señalando que existe un trabajo sostenido con los clubes de toda la provincia.

Indicó que actualmente se desarrollan programas de asistencia, beneficios tarifarios y aportes institucionales, además de acuerdos con el sector privado que buscan fortalecer la estructura deportiva.

También destacó el avance de la ley de mecenazgo deportivo, que se encuentra en etapa de reglamentación y que, según afirmó, permitirá garantizar mayor previsibilidad y sustentabilidad a los clubes entrerrianos.

Abrieron las inscripciones para acceder a las becas provinciales para deportistas

“La idea es generar recursos más importantes de la historia para instituciones y deportistas”, sostuvo.

Infraestructura y proyección del deporte entrerriano

Finalmente, Uranga se refirió a las obras de infraestructura deportiva en la provincia, entre ellas la pista de atletismo y el complejo del “Berduc”, cuya finalización depende de distintas áreas del Estado provincial.

Aseguró que los trabajos de ingeniería ya están concluidos y que se espera la culminación de las etapas finales para su inauguración.