Cuatro hermanas murieron al caer con su camioneta en una laguna y quedar atrapadas: la quinta sobrevivió

Las mujeres viajaban desde 25 de Mayo hacia Santa Rosa para visitar a otra hermana internada. Una quinta ocupante logró salir del vehículo y sobrevivió. El hecho causó profundo dolor en la comunidad pampeana.
La tragedia de las cuatro hermanas fallecidas en La Pampa generó conmoción en toda la provincia luego de que una camioneta cayera a una zona inundada en el Bajo Giuliani, tras atravesar la intersección de la Ruta Provincial 14 y la Ruta Nacional 35. El siniestro dejó como saldo cuatro mujeres fallecidas y una sobreviviente, todas oriundas de la localidad de 25 de Mayo.
De acuerdo con la información difundida por medios pampeanos, las mujeres viajaban a bordo de una Ford EcoSport rumbo a Santa Rosa para visitar a otra hermana que permanece internada en el Hospital Favaloro.
La única sobreviviente logró salir por sus propios medios del vehículo y fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), que la trasladó a un centro de salud en estado de shock. Las bajas temperaturas agravaron el escenario, ya que el agua donde quedó sumergida la camioneta se encontraba a apenas 3 grados.
La sobreviviente alertó sobre las otras ocupantes
Según informó el portal Infohuella, fue la propia sobreviviente quien avisó a los rescatistas que no viajaba sola y que dentro del vehículo permanecían otras cuatro personas.
A partir de ese testimonio se desplegó un intenso operativo de búsqueda que permitió localizar los cuerpos de las restantes ocupantes, todas mujeres y familiares entre sí.
Las primeras hipótesis indican que la conductora no habría advertido el final de la traza vial o no logró frenar a tiempo en un sector sin iluminación, donde ambas rutas conforman una intersección en forma de “T”. La camioneta siguió de largo, atravesó la calzada, superó el guardarraíl y terminó sumergida en una depresión cubierta por agua.
Dolor en la comunidad de 25 de Mayo
La tragedia provocó una profunda conmoción en la localidad de 25 de Mayo, donde residían las víctimas. Los restos de las cuatro hermanas serán velados en el Salón de Usos Múltiples de la ciudad.
Dos de las mujeres fallecidas mantenían un vínculo estrecho con el sistema de salud local. Así lo reflejó María Emilia Barrionuevo en un mensaje publicado en redes sociales que rápidamente se viralizó entre vecinos y allegados.
“Como parte de esta comunidad, me cuesta encontrar palabras ante una tragedia de estas características, una tragedia que enluta a todo un pueblo. En lo personal, además, significa despedir a dos personas muy importantes para nuestro hospital, a dos compañeras muy queridas”, expresó.
El recuerdo de dos trabajadoras muy queridas
Una de las víctimas, identificada como Cristina, se había jubilado hacía menos de un año. En su mensaje, Barrionuevo recordó las dificultades que había atravesado para adaptarse a esa nueva etapa de su vida.
“¿Y ahora qué voy a hacer?”, relató que solía preguntarse la mujer tras dejar su actividad laboral. También evocó a Raquel, otra de las hermanas fallecidas, a quien definió con una frase cargada de emoción: “¿Podía existir alguien más buena que vos?”.