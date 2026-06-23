Visa "express" para Estados Unidos: cómo acelerar y cuánto cuesta el trámite para ver a Argentina en Miami

La visa para Estados Unidos se convirtió en un requisito clave para miles de argentinos que sueñan con acompañar a la Selección nacional en los 16avos de final del Mundial 2026. Con Argentina ya clasificada y con sede confirmada en Miami para el próximo partido, muchos hinchas comenzaron a organizar el viaje, aunque se encontraron con un obstáculo fundamental: ingresar al país norteamericano exige contar con una visa vigente.

Para los viajes turísticos, el documento requerido es la visa B-2, una categoría que permite ingresar a Estados Unidos por vacaciones, visitas familiares, tratamientos médicos o para asistir como espectador a eventos deportivos y culturales.

El principal inconveniente suele ser el tiempo de espera. En condiciones normales, obtener una cita para la entrevista consular puede demorar entre dos y diez meses, un plazo incompatible con la cercanía de los compromisos mundialistas.

Un sistema premium para acelerar los turnos

Ante la alta demanda generada por la Copa del Mundo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció un programa especial para acelerar el acceso a las visas de turismo (B-2) y negocios (B-1).

La iniciativa contempla la posibilidad de acceder a una entrevista dentro de los diez días posteriores al pago, siempre que la sede consular elegida se encuentre incluida dentro del programa piloto.

Sin embargo, la rapidez tiene un costo significativo. Además de la tasa consular obligatoria de 185 dólares, los solicitantes deberán abonar otros 750 dólares por el servicio Premium. De esta manera, el trámite tendrá un valor total de 935 dólares por persona.

Paso a paso para gestionar la visa

El programa funcionará inicialmente entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. Las embajadas y consulados que ofrecerán este sistema se anunciarán progresivamente a través del sitio oficial del Departamento de Estado.

El primer paso consiste en completar el formulario DS-160 de manera online. Allí se debe cargar la solicitud de visa de no inmigrante y adjuntar una fotografía digital que cumpla con las especificaciones requeridas. Una vez finalizado el trámite, es necesario imprimir la hoja de confirmación.

Posteriormente, el interesado deberá crear un perfil en el sistema de turnos y abonar la tasa consular estándar de 185 dólares. Recién después de ese paso se habilitará el acceso al calendario de citas.

Qué documentación hay que presentar

Si la sede consular elegida forma parte del programa piloto, el solicitante podrá seleccionar la modalidad Premium y abonar los 750 dólares adicionales para obtener una entrevista acelerada.

El día de la cita será obligatorio presentar un pasaporte válido con una vigencia mínima de seis meses posteriores a la fecha prevista de estadía, la confirmación del formulario DS-160, los comprobantes de pago y una fotografía impresa como respaldo.

Las autoridades estadounidenses aclararon que el pago del servicio acelerado únicamente garantiza una entrevista en un plazo más corto, pero no implica la aprobación automática de la visa. La decisión final seguirá dependiendo de la evaluación realizada por el oficial consular durante la entrevista.

Por eso, quienes pretendan viajar para alentar a la Selección en Miami deberán iniciar el trámite cuanto antes y cumplir con todos los requisitos exigidos para aumentar las posibilidades de obtener el permiso de ingreso a tiempo.