Convocan a un canto masivo para celebrar el cumpleaños 39 de Lionel Messi

A horas del cumpleaños número 39 de Lionel Messi, convocan a todos los argentinos, dentro y fuera del país, a rendirle un homenaje especial. La propuesta invita a cantar el “Feliz Cumpleaños” este miércoles 24 de junio a las 10 y a las 22, en una iniciativa que busca convertirse en un saludo multitudinario para el capitán de la Selección Argentina.

La propuesta fue impulsada por el periodista Rodolfo Barili y rápidamente sumó adhesiones en distintos puntos del país. La idea es que las personas se unan al festejo sin importar dónde se encuentren: en sus casas, lugares de trabajo, escuelas, comercios o medios de transporte.

El homenaje llega en un momento muy especial para el rosarino, que atraviesa una nueva Copa del Mundo y acaba de escribir otra página histórica en su carrera tras convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en los Mundiales, luego de marcar un doblete en la victoria de Argentina sobre Austria.

El desafío viral que busca unir a los argentinos

La convocatoria se difundió bajo el hashtag #cumpleLEO y propone generar una suerte de abrazo colectivo para el futbolista más importante de la historia argentina.

“En las aulas, en los trabajos, en el colectivo... donde estemos a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche lo mismo, donde sea, en el balcón, en el living, donde estés”, expresó Barili al invitar a sumarse al homenaje.

La iniciativa también fue acompañada por distintos medios de comunicación y usuarios de redes sociales, que comenzaron a replicar la propuesta con mensajes de apoyo y admiración hacia el capitán argentino.

Un cumpleaños en plena Copa del Mundo

El festejo encuentra a Messi como una de las grandes figuras del Mundial 2026. Tras el triunfo por 2 a 0 frente a Austria, el delantero volvió a ser decisivo y alcanzó una nueva marca histórica en la máxima competencia del fútbol.

Incluso, las cámaras captaron en el estadio los festejos de Antonela Roccuzzo y de sus hijos, quienes celebraron los goles del astro rosarino desde las tribunas.

Mientras tanto, el entrenador Lionel Scaloni ya le había dedicado unas palabras al capitán en la previa de su cumpleaños. “Que sea feliz, más allá de cualquier circunstancia”, expresó el técnico de la Selección Argentina.

Ahora, millones de fanáticos intentarán hacer llegar ese mismo mensaje a través de una propuesta que busca transformar dos momentos del día en un único canto para homenajear al jugador que marcó una era en el fútbol mundial.