Antonela Roccuzzo repitió una cábala de Qatar junto a sus hijos en el triunfo ante Austria

Antonela Roccuzzo acompañó a Lionel Messi en el triunfo de la Selección Argentina ante Austria por el Mundial 2026 y volvió a llamar la atención con una elección que muchos asociaron a una cábala familiar. Junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, asistió al AT&T Stadium de Dallas con la camiseta alternativa de la Albiceleste.

La empresaria siguió desde el palco la victoria 2-0 del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni, con los dos goles de Messi. La imagen de Antonela junto a sus hijos se viralizó en redes sociales, especialmente por el detalle del look elegido para el segundo encuentro del torneo.

La familia Messi había utilizado una combinación similar durante el Mundial de Qatar 2022. Por eso, la presencia de los cuatro con la camiseta alternativa fue leída por seguidores como una repetición de aquella costumbre que acompañó a la Selección durante la consagración en Doha.

El mensaje de Antonela Roccuzzo para Messi

Luego del partido, Antonela Roccuzzo compartió fotos de la jornada a través de sus redes sociales. En una de las publicaciones, dejó un mensaje dedicado a su esposo tras el doblete que aseguró la clasificación argentina a la próxima instancia.

“Qué privilegio verte hacer historia una y otra vez. Te amo”, escribió junto a las imágenes tomadas en el estadio de Dallas. La publicación recibió miles de reacciones y comentarios de seguidores de la pareja.

Antonela Roccuzzo en la victoria ante Austria.

Messi fue la figura del encuentro ante Austria al convertir los dos goles de la victoria. Con esa actuación, el capitán argentino llegó a 18 tantos en Copas del Mundo y quedó como el máximo goleador histórico del certamen, según los registros difundidos tras el partido.

La familia, presente en Dallas

Antonela Roccuzzo viajó a Estados Unidos para acompañar a Messi durante el Mundial y ya había estado presente en el debut ante Argelia. En esta oportunidad, sus tres hijos también ocuparon un lugar destacado en las imágenes difundidas desde el palco.

Thiago, Mateo y Ciro llevaron la misma camiseta que su madre, en una postal familiar que se sumó a los festejos por la clasificación de Argentina. La elección del conjunto recordó a Qatar 2022, cuando la familia siguió de cerca el recorrido que terminó con el título mundial.

Con dos victorias en sus primeras presentaciones, la Selección Argentina ya aseguró su continuidad en el torneo. Mientras tanto, las fotos de Antonela Roccuzzo y sus hijos volvieron a combinar la presencia familiar con una cábala que los hinchas relacionan con los grandes momentos de Messi y la Albiceleste.