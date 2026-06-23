Con un cartel para Messi, una fanática de 99 años se robó las miradas en el Mundial

Pauline Kana, una estadounidense de 99 años que se declara admiradora de Lionel Messi, fue captada en las tribunas del Mundial y volvió a convertirse en sensación. Antes había logrado un récord Guinness y hasta le propuso matrimonio al capitán argentino.
La historia de Pauline Kana, una abuela de 99 años, sigue ganando reconocimiento en todo el mundo. Esta vez volvió a los ojos del mundo al estar presente en el Dallas Stadium para ver a su ídolo: Lionel Messi. ¿Quién es la mujer y cómo llegó a la fama?
Oriunda de Ohio, Estados Unidos, Kana cumplirá 100 años el 1 de agosto, pero ya se mostró celebrando el siglo de edad en el segundo partido mundialista de la Selección Argentina.
"Fan de Messi de 100 años", se lee en el cartel que sostuvo mientras presenciaba el partido donde el astro argentino se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales.
Al ser enfocada por las cámaras de televisión, la abuela tomó nuevamente relevancia mundial. Es que Pauline ya se había vuelto viral cuando rompió un récord Guinness al ser transportada por una multitud sobre una camilla.
Concretamente, con 99 años y 274 días, fue levantada y llevada por el público en mitad de unas 20.000 personas en Bellville, Texas, a fines de mayo.
Así, se convirtió en la persona de mayor edad en ser parte de un "crowdsurfing". Todo fue organizado por su nieto, un famoso tiktoker llamado Ross Smith.
Pero también, su autoproclamación como "fanática de Messi" no fue el primer contacto con el capitán argentino, sino que Kana ya había llamado la atención de Messi cuando apareció en un partido del Mundial de Clubes, celebrado el año pasado en Estados Unidos, con un cartel que decía: "Messi, ¿Querés casarte conmigo?".
Durante la entrada en calor de un partido del Inter Miami, club del "10", el rosarino saludó a la distancia a su fanática y le dedicó una amistosa sonrisa.