Messi para la historia: marcó dos goles y se convirtió en el máximo anotador de los Mundiales. El capitán de la selección argentina volvió a ser decisivo en el triunfo por 2 a 0 frente a Austria y alcanzó una marca sin precedentes en la máxima cita del fútbol internacional. Con sus dos conquistas en Dallas, llegó a 18 tantos en Copas del Mundo y quedó como el máximo goleador histórico del torneo.

DE LA MANO DE LEO MESSI, LA ALBICELESTE YA ESTÁ EN 16AVOS | Argentina 2-0 Austria | RESUMEN

El astro rosarino dejó atrás el registro que compartía con el alemán Miroslav Klose y volvió a agrandar una carrera repleta de récords. Además, con sus dos gritos frente al conjunto europeo, alcanzó los cinco tantos en la actual edición del Mundial 2026.

La jornada no comenzó de la mejor manera para el capitán argentino. A los ocho minutos desperdició un penal que pudo haber abierto el marcador. Sin embargo, lejos de acusar el golpe, terminó siendo la gran figura del encuentro.

Una carrera marcada por los récords

El primer gol llegó a los 38 minutos de la etapa inicial. Tras un centro rasante de Facundo Medina desde la izquierda, Messi apareció en el área y definió de primera para vencer al arquero Alexander Schlager.

Ya en el cierre del partido, aprovechó una serie de rebotes dentro del área para sellar el 2 a 0 definitivo y escribir una nueva página dorada en la historia de los Mundiales.

La Pulga dejó su huella en casi todas las ediciones que disputó con la camiseta argentina: Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

Del primer gol al récord absoluto

La historia mundialista de Messi comenzó hace dos décadas. Su primer tanto llegó en Alemania 2006, cuando tenía apenas 18 años y anotó en la goleada 6 a 0 frente a Serbia y Montenegro tras una asistencia de Carlos Tevez.

(Reuters).

Aquella conquista lo convirtió en el argentino más joven en marcar en una Copa del Mundo. Desde entonces, construyó una trayectoria excepcional que alcanzó su punto más alto con la obtención del título en Qatar 2022.

Ahora, en su sexta participación mundialista, volvió a hacer historia. Con 18 goles en el torneo más importante del planeta, Messi se consolidó como el máximo anotador de todos los tiempos y sumó otro capítulo inolvidable a una carrera legendaria.

Los goles de Messi en Mundiales

Alemania 2006:

Uno a Serbia y Montenegro

Brasil 2014:

Uno a Bosnia y Herzegovina

Uno a Irán

Dos a Nigeria

Rusia 2018:

Uno a Nigeria

Qatar 2022:

Uno a Arabia Saudita

Uno a México

Uno a Australia

Uno a Países Bajos

Uno a Croacia

Dos a Francia