Argentina-Jordania en Dallas: el precio del vuelo para ir a ver a la Selección en el Mundial

La Selección Argentina jugará este sábado ante Jordania en Dallas, por la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026. Con el pase a los dieciseisavos de final ya asegurado, muchos hinchas evalúan la posibilidad de viajar a Estados Unidos para acompañar al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El partido se disputará el sábado 27 de junio, desde las 23, hora argentina, en el Dallas Stadium. Será el último compromiso de la Albiceleste en la primera fase, luego de los triunfos conseguidos frente a Argelia y Austria.

En ese contexto, Aerolíneas Argentinas anunció tarifas especiales para vuelos hacia Dallas programados para los días 25 y 26 de junio. La propuesta contempla el tramo de ida para quienes busquen llegar a la ciudad sede antes del encuentro ante Jordania.

Cuánto cuesta el viaje de ida a Dallas

La tarifa base informada para volar hacia Dallas es de USD 500. Al sumar impuestos y tasas, el valor final asciende a USD 655 por persona para el tramo de ida.

La empresa indicó que esos vuelos se incorporan a los servicios especiales organizados durante el Mundial 2026. Antes de este anuncio, ya se habían concretado dos operaciones vinculadas con el partido de Argentina en Kansas City y otra hacia Dallas.

Los vuelos especiales complementan las frecuencias habituales hacia Estados Unidos. La compañía también mantiene operaciones regulares a Miami, desde donde existen distintas alternativas de conexión hacia las ciudades que reciben partidos de la competencia.

Qué ocurre con el regreso

Para la vuelta no hay una tarifa única, ya que el precio depende de la fecha elegida y de la ciudad desde la que se realice el regreso. Entre las opciones informadas, aparecen vuelos desde Miami hacia Ezeiza con tarifas base de USD 234 para salidas previstas entre el martes 30 de junio y el viernes 3 de julio.

Esa categoría incluye equipaje de mano de hasta 10 kilos. En tanto, la tarifa plus, que permite despachar una valija de hasta 23 kilos, fue informada desde USD 319 para esos mismos días.

Los valores pueden variar según disponibilidad, tipo de tarifa y condiciones de compra. Para los hinchas que planeen viajar a alentar a la Selección en el Mundial, el costo final dependerá también de los traslados internos, alojamiento y la fecha elegida para el regreso.