Argentina aseguró el primer puesto en su grupo: sus posibles rivales rumbo a la defensa del título

La victoria por 2-1 de Argelia sobre Jordania terminó de despejar una de las incógnitas para la Selección Argentina. El equipo de Lionel Scaloni se aseguró el primer puesto del Grupo J y, de esta manera, comenzará la fase eliminatoria en Miami -el viernes 3 de julio a las 19- y con un cuadro definido rumbo a la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

Aunque todavía restan definirse varios grupos, las proyecciones estadísticas que realizó el sitio The Athletic, la sección deportiva de The New York Times, permiten anticipar cuáles son los seleccionados que aparecen con más chances de cruzarse en el camino de la Albiceleste desde los 16avos de final hasta una eventual presencia en los cuartos.

Quién puede ser el rival en 16avos de final

Como ganador del Grupo J, Argentina enfrentará al segundo clasificado del Grupo H en los 16avos de final.

La definición de esa zona llegará recién el viernes por la noche. Actualmente España lidera con cuatro puntos, mientras que Uruguay ocupa el segundo puesto con dos unidades. Ambos se enfrentarán en la última fecha, por lo que la clasificación sigue completamente abierta.

Detrás aparecen Cabo Verde, también con dos puntos, y Arabia Saudita, con uno. Justamente africanos y asiáticos se medirán entre sí en la jornada decisiva.

De acuerdo con las proyecciones de The Athletic, los rivales más probables para Argentina en la primera ronda eliminatoria son:

Cabo Verde: 59%

Arabia Saudita: 24%

España: 9%

Uruguay: 9%

La estadística refleja que, aunque España y Uruguay son las selecciones más fuertes del grupo en los papeles, las combinaciones de resultados favorecen que uno de ellos termine como líder y deje el segundo puesto para otra selección.

Octavos de final y Bélgica como el cruce más probable

Si Argentina supera su debut en la fase eliminatoria, en octavos de final podría encontrarse con un rival procedente del sector integrado por los Grupos D y G.

Según las estimaciones del prestigioso sitio deportivo, los cuatro adversarios más probables son:

Bélgica (37%)

Australia (21%)

Paraguay (20%)

Irán (11%)

Bélgica surge como el posible rival más frecuente en las simulaciones, aunque Australia y Paraguay también tienen chances significativas de aparecer en el camino argentino.

Cuartos de final con Colombia liderando la lista de candidatos

En caso de alcanzar los cuartos de final, la dificultad aumentaría considerablemente. Las proyecciones señalan que los posibles adversarios más probables serían:

Colombia (30%)

Canadá (21%)

Portugal (19%)

Suiza (10%)

Entre esos equipos, Colombia aparece como el cruce más repetido en los distintos escenarios simulados, seguida de cerca por Canadá y Portugal. Es cierto que muchos apenas jugaron un partido, por lo que cualquier resultado es capaz de alterar las probabilidades

Un cuadro que ilusiona

Las estadísticas indican que Argentina tiene un 76% de probabilidades de alcanzar los cuartos de final, el porcentaje más alto entre todas las selecciones que encabezan actualmente sus respectivos grupos.

Detrás aparecen España (62%), Estados Unidos (53%), Francia (49%), Brasil (46%) e Inglaterra (43%).

Por supuesto, las proyecciones cambiarán a medida que se completen los partidos restantes de la fase de grupos. Sin embargo, con el liderazgo del Grupo J ya asegurado, la Selección puede empezar a analizar un camino que, sobre el papel, parece favorable para avanzar en la defensa de la corona mundial obtenida en Qatar 2022. (Clarín)