Senadores emitieron dictamen para eliminar las pensiones vitalicias para exgobernadores

REDACCIÓN ELONCE
La Comisión de Legislación General del Senado emitió dictamen favorable al proyecto que deroga las pensiones especiales para exgobernadores y exvicegobernadores. También avanzaron expedientes vinculados a donaciones de inmuebles para obras públicas.
Pensiones especiales en Entre Ríos obtuvo este martes un nuevo avance legislativo luego de que la Comisión de Legislación General del Senado emitiera dictamen favorable al proyecto de ley que propone derogar las pensiones vitalicias para exgobernadores y exvicegobernadores de la provincia.
La reunión se desarrolló desde las 12 en el segundo piso de Casa de Gobierno, donde los integrantes de la comisión continuaron el análisis de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, que ya contaba con media sanción desde 2024. Tras debatir las modificaciones incorporadas al texto, los legisladores consensuaron acompañar el proyecto con dictamen favorable.
Participaron de la reunión la presidenta de la comisión, Nancy Miranda, junto a los senadores Juan Pablo Cosso, Rafael Cavagna, Patricia Díaz, Jaime Benedetti, Claudia Silva y Gustavo Vergara, quienes analizaron los alcances de la propuesta y las modificaciones introducidas antes de proceder a la firma del despacho.
Qué establece el proyecto de ley
La iniciativa dispone la derogación de la Ley Nº 4.506 y sus modificatorias, normativa sancionada en 1964 que estableció una pensión vitalicia para quienes ejercieron los cargos de gobernador y vicegobernador de Entre Ríos.
Además, el proyecto establece que ningún funcionario o empleado público provincial, municipal o comunal podrá acceder a pensiones especiales o graciables otorgadas por la Provincia que no provengan del sistema previsional ordinario. La única excepción contemplada corresponde a los beneficios establecidos por la Ley Nº 7.849 de Mérito Cultural y la Ley Nº 9.216 destinada a Héroes Entrerrianos Veteranos de Malvinas.
El texto también contempla la situación de quienes ya perciben estos beneficios. En ese sentido, dispone que las pensiones reconocidas durante la vigencia de la Ley Nº 4.506 continuarán abonándose. Asimismo, en caso de fallecimiento del titular, el beneficio podrá mantenerse para el cónyuge supérstite y/o los hijos hasta alcanzar la mayoría de edad, salvo que se configure alguna de las incompatibilidades previstas en la norma.
Incompatibilidades y controles
Uno de los puntos centrales del proyecto refiere al régimen de incompatibilidades. La propuesta establece que quienes perciban estas pensiones no podrán cobrar simultáneamente otros beneficios asistenciales o graciables de cualquier régimen vigente, salvo que se trate de prestaciones previsionales contributivas, caso en el que podrán optar por la de mayor valor.
Tampoco podrán percibir retribuciones, honorarios, sueldos o dietas derivados de vínculos laborales o contractuales con el Estado nacional, provincial, municipal o comunal. La única excepción prevista corresponde al ejercicio de la docencia.
La iniciativa señala que, ante una situación de incompatibilidad, el beneficiario deberá solicitar la suspensión del beneficio mientras dure su función o contratación, o bien optar por conservar la pensión y renunciar a la remuneración correspondiente al cargo desempeñado. Si no ejerciera esa opción, la suspensión se aplicará de oficio y deberá reintegrar a la Caja de Jubilaciones y Pensiones los montos percibidos indebidamente, junto con los intereses legales correspondientes.
Dictámenes para obras en distintas localidades
Por otra parte, durante la misma reunión de comisión, los senadores también emitieron dictamen favorable a una serie de expedientes remitidos por el Poder Ejecutivo vinculados con donaciones de inmuebles destinadas a obras de interés público.
Las iniciativas contemplan la cesión de terrenos para el desarrollo de infraestructura educativa, ampliaciones de juzgados y otras intervenciones en distintas localidades entrerrianas.
Los proyectos alcanzan a Hasenkamp, Gobernador Mansilla, Viale, Cerrito, Estación Sosa, Paraná, Oro Verde y Crespo. Con estos dictámenes, los expedientes quedaron en condiciones de continuar su tratamiento legislativo en el Senado provincial.