Compraron un celular con tarjetas robadas y los detuvieron en la terminal de Chajarí

Dos hombres fueron detenidos en la Terminal de Ómnibus de Chajarí luego de que se detectara una presunta maniobra de defraudación en un comercio de electrodomésticos. Los sospechosos habrían utilizado una tarjeta de crédito que no estaba a nombre de ninguno de ellos para comprar un teléfono celular.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría de Chajarí, dependiente de la Jefatura Departamental Federación, mientras los efectivos desarrollaban tareas investigativas en las inmediaciones de la terminal local.

La intervención tomó impulso cuando el gerente de un comercio ubicado en la intersección de Urquiza y Rivadavia alertó sobre una transacción irregular. Según se informó, los hombres habían comprado un celular Redmi Note 15, en caja cerrada, mediante una tarjeta de crédito del Banco Entre Ríos.

Detectaron irregularidades en la documentación

Al verificar los datos presentados para concretar la compra, los trabajadores del local constataron que la tarjeta utilizada no correspondía a ninguno de los compradores. A partir de esa situación, se dio aviso a la Policía.

Los efectivos identificaron a los sospechosos en la Terminal de Ómnibus de Chajarí y los demoraron mientras se realizaban las primeras actuaciones. Luego, la fiscal en turno fue informada sobre lo ocurrido y dispuso la aprehensión de ambos hombres.

Además, ordenó el secuestro del teléfono celular adquirido y de los demás elementos considerados de interés para la investigación.

Hallaron tarjetas y documentos de una mujer

Durante la requisa, los policías encontraron varias tarjetas y documentación pertenecientes a una mujer de 52 años. Al cotejar los datos, se comprobó que la propietaria había denunciado días atrás el robo de distintos elementos desde el interior de su vivienda.

La denuncia había sido radicada el domingo 21 de junio en Chajarí. A partir de ese antecedente, la Policía busca establecer si los detenidos tuvieron participación en aquel hecho o si contaban con los elementos obtenidos por terceros.

La causa fue caratulada de manera provisoria como presunta defraudación especial. Mientras tanto, continúan las medidas judiciales para determinar el origen de la documentación secuestrada y el grado de responsabilidad de los aprehendidos.