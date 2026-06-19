Allanamiento por estafas: exhibían comprobantes de pagos falsos en distintos comercios de Concordia

REDACCIÓN ELONCE
La Policía realizó un procedimiento en una vivienda de calle Andrade en el marco de una causa por estafas mediante comprobantes de pago falsos. La investigación surgió tras denuncias de distintos comercios de la ciudad.
Allanamiento por estafas con comprobantes de pago falsos fue el resultado de una investigación iniciada luego de que comerciantes denunciaran maniobras fraudulentas realizadas mediante la exhibición de transferencias apócrifas simulando operaciones de Mercado Pago.
Según se informó, una mujer, un hombre y un menor concurrieron a un comercio local donde adquirieron prendas de vestir y acreditaron el supuesto pago mediante un comprobante digital falso. A partir de ese hecho, se iniciaron tareas investigativas para identificar a los presuntos responsables.
Con el avance de las averiguaciones, los investigadores detectaron que los mismos sujetos habrían utilizado idéntico modus operandi en otros comercios de la ciudad.
Procedimiento con resultados positivos
En ese marco, efectivos de Comisaría Primera llevaron adelante un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 4, a cargo de la jueza Elisa Seró, en el contexto de una causa en etapa de investigación por el supuesto delito de estafa.
El procedimiento se desarrolló en una vivienda ubicada sobre calle Andrade, donde los funcionarios policiales realizaron una requisa en busca de elementos vinculados a la maniobra denunciada.
Como resultado del operativo, se secuestraron dos teléfonos celulares, 40.000 pesos en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa judicial.
Continúa la investigación
Las actuaciones quedaron incorporadas al expediente que busca determinar la participación de los sospechosos en los distintos hechos denunciados por comerciantes de la ciudad.
La investigación continúa con el análisis de los elementos secuestrados y otras medidas dispuestas por la Justicia para esclarecer la totalidad de las maniobras atribuidas a los involucrados.