Nueva estafa virtual: se hacen pasar por Correo Argentino para robar datos bancarios

Una nueva modalidad de estafa virtual encendió las alertas por el uso indebido del nombre de Correo Argentino para engañar a personas que esperan recibir un paquete. Los delincuentes envían mensajes con supuestos inconvenientes en la entrega y buscan que la víctima ingrese a enlaces falsos, donde puede entregar datos personales o bancarios.

Según informó TN, la empresa detectó diferentes maniobras fraudulentas que aprovechan la ansiedad de quienes aguardan un envío. Uno de los métodos más frecuentes consiste en mensajes de texto que advierten presuntos errores en la dirección, el código postal o la liberación del paquete.

Desde Correo Argentino remarcaron que no solicitan datos confidenciales ni cobran cargos adicionales por SMS. También advirtieron que los usuarios deben verificar el estado de sus envíos únicamente a través de los canales oficiales de la compañía.

Cómo funciona la maniobra

La estafa comienza, en muchos casos, con un mensaje que aparenta provenir del servicio postal y que incluye un enlace para corregir información del envío. Al ingresar, la persona puede ser redirigida a una página falsa que imita la web oficial, con el objetivo de captar datos sensibles.

Otra modalidad detectada es la creación de perfiles falsos en redes sociales que simulan pertenecer al área de Atención al Cliente. Correo Argentino aclaró que su único perfil verificado en Instagram es “@correooficialsa” y pidió evitar cualquier contacto con cuentas no oficiales.

La empresa también alertó sobre sitios que replican la plataforma de seguimiento de paquetes. En ese sentido, indicó que la única forma segura de consultar el estado de un envío es ingresar el código correspondiente en la web oficial de Correo Argentino.

Recomendaciones para evitar el engaño

Ante este tipo de mensajes, la recomendación principal es no responder, no ingresar a enlaces de origen dudoso y no realizar pagos fuera de los canales oficiales. También se aconseja no compartir datos personales, contraseñas, números de tarjeta ni claves bancarias ante solicitudes recibidas por SMS, correo electrónico o redes sociales.

Correo Argentino señaló que algunas señales de alerta son los mensajes que mencionan errores en la dirección o el código postal, pedidos de pago para liberar paquetes o enlaces que no pertenecen al dominio oficial. Esos mecanismos forman parte de intentos de suplantación de identidad.

La advertencia se da en un contexto de crecimiento de maniobras digitales que buscan obtener información privada mediante engaños. En estos casos, la estafa puede avanzar en pocos segundos si la víctima completa formularios falsos o entrega datos bancarios en páginas que aparentan ser legítimas.