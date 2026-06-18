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Archivaron la denuncia que realizó influencer del agro por el robo de 190 bovinos

La Justicia archivó la denuncia presentada por Bruno Riboldi por el supuesto robo de 190 bovinos y determinó que no hubo delito penal.

18 de Junio de 2026
Archivaron la denuncia de Riboldi
Archivaron la denuncia de Riboldi

La Justicia archivó la denuncia presentada por Bruno Riboldi por el supuesto robo de 190 bovinos y determinó que no hubo delito penal.

La Justicia puso punto final a una de las disputas más comentadas del agro en redes sociales durante los últimos meses. La causa penal iniciada a partir de la denuncia presentada por Bruno Riboldi, conocido como "La Joya Agro", fue archivada al concluir que no existían elementos suficientes para sostener la existencia de un delito.

 

La resolución determina que las diferencias planteadas entre las partes deberán resolverse por otras vías judiciales, vinculadas a cuestiones comerciales, societarias o patrimoniales, pero no en el ámbito penal.

 

El conflicto se originó cuando Riboldi denunció a un ex socio y amigo por el supuesto robo de 190 bovinos vinculados a un emprendimiento ganadero compartido. La acusación rápidamente trascendió el ámbito privado y generó una fuerte repercusión entre productores, empresarios y seguidores del denominado agro digital, donde el propio Riboldi construyó una importante presencia durante los últimos años.

Sin embargo, tras analizar la documentación incorporada al expediente, los contratos, testimonios y demás pruebas reunidas durante la investigación, la Justicia concluyó que los hechos denunciados no configuraban un delito penal.

 

La decisión representa un revés para la estrategia judicial impulsada por el empresario agropecuario, aunque no implica necesariamente el cierre definitivo de las diferencias económicas que dieron origen al conflicto.

 

Por el contrario, el fallo deja abierta la posibilidad de que las partes continúen discutiendo responsabilidades y eventuales perjuicios en otros fueros, particularmente aquellos vinculados a cuestiones civiles o comerciales.

Más allá del desenlace, el caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión frecuente dentro del mundo empresario: dónde termina un desacuerdo comercial o societario y dónde comienza una conducta que puede ser considerada delictiva. La frontera muchas veces no resulta evidente y suele ser materia de debate cuando conflictos económicos terminan trasladándose a los tribunales.

 

El cierre de la causa también expone un fenómeno cada vez más habitual: la amplificación de disputas empresariales a través de las redes sociales. En un contexto donde las marcas personales tienen cada vez más peso dentro de los negocios, los conflictos privados pueden adquirir una visibilidad impensada hasta hace pocos años.

 

Con la resolución conocida esta semana, la etapa penal de la historia parece haber llegado a su fin. Lo que todavía permanece abierto es la discusión económica y societaria que dio origen al enfrentamiento y que, según la interpretación judicial, deberá encontrar respuesta fuera de los tribunales penales.

Temas:

influencer del agro Bruno Riboldi robo ganado
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