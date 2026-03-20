Recuperaron 161 cabezas de ganado robado al influencer agro de Santa Fe

La Policía de Santa Fe logró recuperar 161 cabezas de ganado que habían sido robadas en un campo de la localidad de Santa Teresa, en un caso que había generado fuerte impacto por involucrar al productor e influencer Bruno Riboldi, conocido como “La Joya Agro”.

El procedimiento fue llevado adelante por la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, que tras una serie de tareas investigativas localizó los animales en un feedlot ubicado en la zona rural de Chabás.

La causa se había iniciado a partir de la denuncia del productor, quien detectó el faltante de 190 bovinos —entre novillos, novillitos y vaquillonas de raza Angus— de su establecimiento rural “La Cañada”.

Investigación y hallazgo del ganado

A partir de las averiguaciones realizadas por personal de la Sección N°6 de Peyrano, los efectivos lograron identificar 161 animales que coincidían con los denunciados. La verificación se realizó mediante marcas y documentación vinculada a registros oficiales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

El avance de la investigación permitió reconstruir parte del recorrido de la hacienda sustraída y confirmar su presencia en el establecimiento donde finalmente fue localizada.

Por disposición del fiscal Ramiro Martínez, los animales fueron restituidos al denunciante. No obstante, por cuestiones operativas y climáticas, permanecen momentáneamente en depósito en el mismo predio donde fueron hallados.

Un detenido y la investigación en curso

En el marco de la causa, la Justicia libró una orden de detención contra un hombre identificado como Nicolás C., señalado como presunto responsable del hecho. La investigación continúa para determinar si hubo más personas involucradas en la maniobra.

El caso había tomado gran notoriedad pública luego de que Riboldi denunciara el robo y estimara pérdidas superiores a los 300 millones de pesos, además de advertir sobre el alto nivel de organización necesario para concretar un delito de esa magnitud.

Ahora, con gran parte de la hacienda recuperada, la causa avanza para esclarecer cómo se llevó adelante el traslado de los animales.