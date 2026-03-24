Influencer que denunció el robo de ganado tenía vinculación comercial con el acusado 

La investigación por la denuncia de robo de ganado realizada por un influencer rural tuvo un giro inesperado luego de que la Justicia detectara una relación comercial previa entre el denunciante y el principal acusado, lo que modificó el encuadre inicial del caso.

El hecho se inició cuando Bruno Riboldi, conocido en redes sociales como “La Joya Agro”, publicó un video en el que afirmaba que le habían robado 190 animales de su campo en la localidad santafesina de Santa Teresa. La denuncia generó fuerte repercusión y motivó un operativo policial que permitió recuperar 161 ejemplares en un feedlot ubicado en Chabás.

El lote incluía novillos, novillitos y vaquillonas de razas angus negras y coloradas, con un valor estimado superior a los 300 millones de pesos, según indicaron fuentes vinculadas al caso.

Relación comercial bajo investigación

Con el avance de la causa, el fiscal Ramiro Martínez imputó a Nicolás Coscia por el delito de defraudación por abuso de confianza. Las pruebas recolectadas indicaron que no se trató de un robo convencional, sino de una operatoria enmarcada en un vínculo comercial entre ambos.

Según se detalló, Coscia se encargaba del engorde y comercialización del ganado que le era entregado por Riboldi, en un esquema conocido como capitalización de hacienda. En ese sistema, las ganancias generadas por el aumento de peso de los animales se repartían entre las partes.

En ese contexto, la imputación señala que el acusado “abusando de la confianza depositada en su persona y de la relación comercial existente, dispuso ilegítimamente de dichos animales vacunos actuando mediante y/o en representación” de la firma vinculada al denunciante.

Venta y documentación bajo sospecha

De acuerdo con la investigación, el 25 de febrero se concretó la venta de 161 bovinos a través de una firma vinculada al imputado. Además, el 17 de marzo se habrían gestionado guías de traslado por 190 animales ante el Senasa, lo que generó sospechas sobre la documentación presentada.

El fiscal remarcó que “dicha gestión no respondió a la existencia real de tal cantidad de animales en el establecimiento, sino que constituyó una maniobra adicional orientada a generar apariencia de continuidad y cobertura formal respecto de la disposición ya efectuada”.

Mientras tanto, la Justicia solicitó informes al Senasa para determinar la validez de los documentos de tránsito electrónico y esclarecer el movimiento de la hacienda. A su vez, aún restan ubicar 29 animales que continúan desaparecidos.

Versiones contrapuestas y nuevas líneas

Desde el entorno del imputado sostuvieron que la venta de los animales habría contado con el consentimiento del propio Riboldi, quien habría solicitado disponer del dinero en una fecha determinada. Esta versión estaría respaldada por mensajes que serán incorporados a la causa.

En paralelo, el informe policial consignó que el propio denunciante manifestó que “esta movida le aportó 11 millones de seguidores en dos o tres días” y se refirió al acusado como “su mejor amigo de toda la vida“.

Además, surgieron versiones sobre presuntas amenazas, ya que el imputado habría señalado que recibió advertencias a través de la madre del denunciante, quien “le habría dicho que a su hijo se lo iba a sacar por televisión y que lo iba a arruinar”.