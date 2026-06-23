Según el INDEC, los salarios subieron 3,5% en abril: cuánto pretenden ganar los argentinos

Los salarios le ganaron a la inflación en abril y mostraron una recuperación del poder adquisitivo luego de varios meses de retroceso. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los ingresos de los trabajadores aumentaron un 3,5% durante el cuarto mes del año, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,6%.

De esta manera, los haberes lograron una mejora real cercana al 0,85%, cortando una tendencia negativa que se había extendido de manera ininterrumpida desde septiembre de 2025.

La recuperación estuvo impulsada principalmente por los trabajadores del sector privado, cuyos salarios crecieron un 4%, ubicándose por encima de la inflación y permitiendo una mejora en el poder de compra.

Los empleados públicos volvieron a perder frente a los precios

El panorama fue diferente para los trabajadores estatales. De acuerdo con los datos oficiales, los salarios del sector público aumentaron apenas un 2,3%, por debajo de la inflación mensual.

Esta situación provocó una nueva pérdida de poder adquisitivo para los empleados públicos, que continúan mostrando un desempeño más débil respecto de los trabajadores del sector privado.

Mientras tanto, un informe elaborado por Bumeran reflejó que las expectativas salariales de los argentinos continúan creciendo, aunque a un ritmo inferior al de la inflación acumulada.

Cuánto salario pretenden los argentinos

El último Index del Mercado Laboral de Bumeran reveló que en mayo los salarios pretendidos aumentaron un 1,18%, alcanzando un promedio de 1.805.897 pesos mensuales. Sin embargo, esa variación quedó 0,92 puntos porcentuales por debajo de la inflación del mismo período, que fue del 2,1%.

En términos anuales, las remuneraciones solicitadas por los postulantes crecieron un 4,25%, muy por debajo de la inflación acumulada del 14,7%.

Según el nivel de experiencia, los puestos de supervisión y jefatura registraron un salario pretendido promedio de 2.574.573 pesos mensuales, mientras que las posiciones semi senior y senior alcanzaron 1.826.889 pesos. En tanto, los postulantes junior solicitaron en promedio 1.318.211 pesos por mes.

Tecnología y Finanzas lideran las subas

El informe destacó que el área de Tecnología y Sistemas fue la que mostró el mayor crecimiento salarial entre las posiciones junior durante 2026, con un incremento acumulado del 13,87%.

Para los perfiles semi senior y senior, el mayor avance correspondió al sector de Administración y Finanzas, que registró una mejora acumulada del 13,52%.

“Mientras que las áreas de Tecnología y Administración lideran el crecimiento salarial, sectores como Otros y Comercial registran el mayor descenso de los salarios pretendidos en lo que va de 2026”, señaló Federico Barni, CEO de Bumeran.

El ejecutivo también explicó que el área de Ventas concentra la mayor cantidad de postulaciones laborales. “El área de Ventas concentra la mayor cantidad de postulaciones, liderando el ranking con un 11,35% del total del volumen. Esta fuerte sobreoferta de perfiles podría generar la moderación en las expectativas de los talentos, traccionando los salarios requeridos a la baja”, afirmó.

Los puestos mejor y peor remunerados

Entre los cargos con mayores pretensiones salariales aparecen los vinculados a Finanzas para puestos de supervisión y jefatura, con un promedio de 4.250.000 pesos mensuales.

Para las posiciones semi senior y senior, el salario pretendido más elevado correspondió a Ingeniería en Petróleo y Petroquímica, con 3.875.000 pesos mensuales. En el segmento junior, el liderazgo fue para Ingeniería Civil, con una pretensión de 2.975.000 pesos por mes.

En el otro extremo se ubicaron los camareros, con salarios pretendidos de 850.000 pesos para los niveles junior y de 950.000 pesos para los perfiles semi senior y senior. Para supervisores y jefes, el área de Servicios presentó el ingreso promedio más bajo, con 1.150.000 pesos mensuales.

El relevamiento también mostró una brecha salarial por género del 6,38% a favor de los hombres. Mientras los varones solicitaron en promedio 1.847.842 pesos mensuales, las mujeres requirieron 1.736.998 pesos. No obstante, durante mayo las pretensiones salariales femeninas crecieron un 4,22%, por encima del aumento de 1,37% registrado entre los hombres.