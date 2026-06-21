Según el INDEC, el consumo en supermercados entrerrianos cayó un 7,1% en abril

Las ventas en supermercados de Entre Ríos mostraron una baja interanual en términos reales durante abril de 2026, en un contexto de consumo que aún presenta señales de debilidad a nivel nacional.

Según datos de la Encuesta de Supermercados del INDEC, la provincia registró una variación negativa del 7,1% respecto al mismo mes del año pasado. El descenso se ubicó por encima del promedio nacional, que fue del 3,7%.

En términos nominales, la facturación alcanzó los 50.543 millones de pesos, representando el 2,1% del total de ventas del país. Sin embargo, al ajustar por

inflación, el resultado refleja una contracción en el nivel de consumo.

El informe también muestra que Entre Ríos se ubicó entre las jurisdicciones con caídas más pronunciadas durante el mes, aunque en línea con una tendencia generalizada en gran parte del país. Distritos como Chubut, Salta, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Corrientes y Misiones registraron retrocesos aún mayores.

Balance del primer cuatrimestre

La dinámica observada en abril se replica en el acumulado del año. Entre enero y abril, las ventas en supermercados de la provincia sumaron 200.471 millones de pesos corrientes, con una baja real del 6,8% en comparación interanual.

Este desempeño se ubicó por encima del promedio nacional para el período, que fue del 3,3% de caída, en un escenario donde la mayoría de las provincias evidenció retracciones en el consumo.

A nivel país, solo algunas jurisdicciones lograron mostrar resultados positivos en el primer cuatrimestre, entre ellas Neuquén y San Luis, mientras que el resto presentó variaciones negativas, reflejando un contexto económico aún desafiante para el consumo masivo.