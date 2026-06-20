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Economía El calendario de pagos

Calendario de pagos ANSES: quiénes cobran a partir del lunes con montos y bonos

La ANSES informó de manera oficial el cronograma de pagos del sexto mes del año: desde este lunes se seguirá cobrando según el DNI. Quiénes cobran desde el lunes 22 de junio.

20 de Junio de 2026
La ANSES y el pago del bono.
La ANSES y el pago del bono. Foto: (Archivo).

La ANSES informó de manera oficial el cronograma de pagos del sexto mes del año: desde este lunes se seguirá cobrando según el DNI. Quiénes cobran desde el lunes 22 de junio.

Calendario de pagos ANSES. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), continuará la semana que viene con los pagos del mes y desde el martes 23 de junio comenzará a cobrar los jubilados que perciben haberes por arriba de la mínima.

 

El cronograma, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, incluye las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares y Prestación por Desempleo, entre otros beneficios.

 

ANSES: quiénes cobran desde el lunes 22 de junio

 

Jubilaciones y pensiones mínimas

 

DNI terminados en 9: 22 de junio

 

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

 

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

 

AUH y Asignación Familiar por Hijo: fechas de cobro de junio

 

La ANSES también informó el calendario para titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

 

DNI terminados en 9: 22 de junio

 

Asignación por Embarazo

 

  • DNI terminados en 7: 22 de junio
  • DNI terminados en 8: 23 de junio
  • DNI terminados en 9: 24 de junio

 

Asignación por Maternidad

 

Todas las terminaciones de documento: del 10 de junio al 8 de julio

 

Asignaciones Pago Único

 

Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se pagarán:

 

Todas las terminaciones de documento: del 9 de junio al 8 de julio

 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

 

Todas las terminaciones de documento: del 8 de junio al 8 de julio

 

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio

Desde la ANSES recordaron que los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de la página oficial del organismo o en la aplicación Mi ANSES.

Temas:

Anses pago Cobro asignaciones Jubilados pensiones
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