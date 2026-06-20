Calendario de pagos ANSES: quiénes cobran a partir del lunes con montos y bonos

La ANSES y el pago del bono.

Calendario de pagos ANSES. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), continuará la semana que viene con los pagos del mes y desde el martes 23 de junio comenzará a cobrar los jubilados que perciben haberes por arriba de la mínima.

El cronograma, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, incluye las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares y Prestación por Desempleo, entre otros beneficios.

ANSES: quiénes cobran desde el lunes 22 de junio

Jubilaciones y pensiones mínimas

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

AUH y Asignación Familiar por Hijo: fechas de cobro de junio

La ANSES también informó el calendario para titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 9: 22 de junio

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 7: 22 de junio

DNI terminados en 8: 23 de junio

DNI terminados en 9: 24 de junio

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: del 10 de junio al 8 de julio

Asignaciones Pago Único

Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se pagarán:

Todas las terminaciones de documento: del 9 de junio al 8 de julio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 8 de junio al 8 de julio

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio

Desde la ANSES recordaron que los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de la página oficial del organismo o en la aplicación Mi ANSES.