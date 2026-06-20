Calendario de pagos ANSES: quiénes cobran a partir del lunes con montos y bonos

La ANSES informó de manera oficial el cronograma de pagos del sexto mes del año: desde este lunes se seguirá cobrando según el DNI. Quiénes cobran desde el lunes 22 de junio.
Calendario de pagos ANSES. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), continuará la semana que viene con los pagos del mes y desde el martes 23 de junio comenzará a cobrar los jubilados que perciben haberes por arriba de la mínima.
El cronograma, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, incluye las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares y Prestación por Desempleo, entre otros beneficios.
ANSES: quiénes cobran desde el lunes 22 de junio
Jubilaciones y pensiones mínimas
DNI terminados en 9: 22 de junio
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio
AUH y Asignación Familiar por Hijo: fechas de cobro de junio
La ANSES también informó el calendario para titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:
DNI terminados en 9: 22 de junio
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 7: 22 de junio
- DNI terminados en 8: 23 de junio
- DNI terminados en 9: 24 de junio
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de documento: del 10 de junio al 8 de julio
Asignaciones Pago Único
Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se pagarán:
Todas las terminaciones de documento: del 9 de junio al 8 de julio
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: del 8 de junio al 8 de julio
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio
Desde la ANSES recordaron que los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de la página oficial del organismo o en la aplicación Mi ANSES.