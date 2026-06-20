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Sociedad Asignación Universal por Hijo

ANSES habilita el cambio de titularidad de la AUH: cómo hacer el trámite

La Administración Nacional de la Seguridad Social permite modificar quién cobra la cuando cambia la situación familiar o la persona a cargo del cuidado cotidiano. El trámite se realiza de manera presencial, con turno previo y documentación respaldatoria.

20 de Junio de 2026
ANSES.
ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social permite modificar quién cobra la cuando cambia la situación familiar o la persona a cargo del cuidado cotidiano. El trámite se realiza de manera presencial, con turno previo y documentación respaldatoria.

La ANSES permite modificar la titularidad de la Asignación Universal por Hijo cuando existen cambios en la situación familiar o en la persona que tiene a cargo el cuidado cotidiano de un niño, niña o adolescente. El trámite busca que el beneficio sea percibido por quien efectivamente cumple ese rol dentro del grupo familiar.

 

La Asignación Universal por Hijo está destinada a familias sin empleo formal, trabajadores informales y monotributistas sociales con hijos menores de 18 años o con discapacidad. El cobro se acredita a nombre de una única persona, por lo que cualquier cambio en la responsabilidad de cuidado puede requerir una actualización de los datos.

 

La modificación puede solicitarse, por ejemplo, cuando el titular deja de convivir con el menor, cuando uno de los progenitores no puede ser ubicado o cuando los adultos responsables acuerdan que la prestación sea cobrada por una sola persona.

 

Quiénes pueden pedir el cambio de titularidad

 

La ANSES contempla que el beneficio pueda quedar a nombre de la madre, el padre, un tutor o un familiar cercano que tenga bajo su cuidado al niño o adolescente. Cada caso será analizado de acuerdo con la documentación que se presente al momento de iniciar la gestión.

 

El objetivo del trámite es adecuar la titularidad de la AUH a la realidad del grupo familiar. También puede gestionarse cuando ambos progenitores comparten domicilio, pero deciden que uno de ellos concentre el cobro de la asignación.

 

 

Para solicitar el cambio, se debe presentar el formulario PS 2.73, conocido como Formulario Madres. Ese documento funciona como el instrumento principal para iniciar el pedido de modificación ante el organismo previsional.

 

Cómo iniciar la gestión ante ANSES

 

El trámite debe realizarse de manera presencial en una oficina de ANSES. Antes de concurrir, la persona interesada debe descargar y completar el formulario correspondiente, solicitar un turno y reunir la documentación requerida para acreditar la situación familiar.

 

 

Luego de la atención, se recomienda verificar la actualización de los datos a través de Mi ANSES. El organismo evaluará la documentación presentada y definirá si corresponde modificar la titularidad de la prestación.

 

La gestión para cambiar quién cobra la AUH es diferente al trámite para modificar el medio de pago. En este último caso, el titular puede ingresar a Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social, validar sus datos personales y seleccionar una nueva modalidad de cobro. Según la información difundida, esa actualización puede demorar hasta 60 días en verse reflejada en el sistema.

Temas:

Anses AUH Asignación Universal por Hijo
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