AUE de ANSES: confirmaron los montos de julio con aumento y el pago del Complemento Leche

La AUE de ANSES tendrá un incremento del 2,1% en julio de 2026 tras la actualización por movilidad. Además, las beneficiarias continuarán cobrando el Complemento Leche y las partidas alimentarias que se acreditan junto con la prestación.
La AUE de ANSES ya tiene definidos los valores que regirán durante julio de 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó las escalas actualizadas para las titulares de la Asignación Universal por Embarazo, que recibirán un aumento del 2,1% en línea con la inflación registrada durante mayo y conforme a la fórmula de movilidad vigente.
La prestación está destinada a acompañar a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad social y busca garantizar el acceso a controles médicos, alimentación adecuada y cuidados esenciales durante la gestación. Con la actualización anunciada, las beneficiarias verán reflejado un incremento automático en los haberes que perciben cada mes.
De acuerdo con la información oficial, el monto bruto de la Asignación Universal por Embarazo ascenderá a $148.003,59 durante julio. Como ocurre habitualmente, ANSES abonará el 80% de la prestación de manera mensual, mientras que el 20% restante será retenido hasta la presentación de la documentación y los controles requeridos por el organismo.
Cuánto cobrarán las beneficiarias en julio
Los depósitos se realizarán directamente en las cuentas bancarias asociadas a cada titular, permitiendo la libre disponibilidad de los fondos una vez acreditados. A su vez, quienes cumplan con los requisitos establecidos continuarán percibiendo las partidas complementarias destinadas a garantizar la alimentación durante el embarazo.
Desde el organismo previsional recordaron que la acreditación de los beneficios se efectúa de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Esto permite agilizar el acceso a la asistencia económica y evitar gestiones presenciales en las oficinas de ANSES.
La actualización también alcanza al Complemento Leche, un beneficio incluido dentro del Plan de los Mil Días que busca asegurar el acceso a alimentos esenciales durante el embarazo y los primeros años de vida de los niños. Este adicional se liquida junto con la asignación principal y se ajusta mediante el mismo mecanismo de movilidad mensual.
Complemento Leche y Tarjeta Alimentar
Las titulares de la AUE continúan percibiendo además los montos correspondientes a los programas alimentarios complementarios, entre ellos la Tarjeta Alimentar, siempre que cumplan con los criterios establecidos por el sistema de protección social.
La integración de estos beneficios permite que las embarazadas reciban en una misma cuenta bancaria distintas asistencias económicas destinadas a reforzar la nutrición y la seguridad alimentaria del grupo familiar. De esta manera, el Estado busca garantizar una cobertura más amplia para los sectores de mayor vulnerabilidad.
ANSES destacó que toda la información vinculada a los pagos puede consultarse a través de la plataforma digital Mi ANSES, donde las beneficiarias tienen acceso al detalle de las liquidaciones, los montos acreditados y los conceptos incluidos en cada período de cobro, precisó A24.
Cronograma de pagos para julio
El calendario de pagos correspondiente a julio de 2026 fue organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad de cada beneficiaria. Los depósitos comenzarán el 8 de julio para quienes tengan DNI finalizado en 0 y se extenderán hasta el 22 de julio para las titulares con documentos terminados en 9.
El cronograma establece que los pagos para DNI terminados en 1 se realizarán el 10 de julio; para terminados en 2, el 13 de julio; para terminados en 3, el 14 de julio; para terminados en 4, el 15 de julio; y para terminados en 5, el 16 de julio.
En tanto, las beneficiarias con DNI finalizados en 6 cobrarán el 17 de julio; las terminaciones en 7, el 20 de julio; las terminaciones en 8, el 21 de julio; y las terminaciones en 9, el 22 de julio. De esta manera, ANSES completará la acreditación de la AUE correspondiente al séptimo mes del año con los nuevos montos actualizados.