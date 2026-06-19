PAMI confirmó cuáles son las credenciales vigentes para jubilados y pensionados

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) recordó cuáles son las credenciales válidas para que jubilados y pensionados puedan realizar trámites, acceder a prestaciones médicas y retirar medicamentos en farmacias. La aclaración se produjo en el marco del proceso de digitalización que lleva adelante el organismo y ante las dudas planteadas por numerosos afiliados.

Actualmente existen cuatro formatos habilitados para acreditar la afiliación: la credencial digital, la credencial provisoria con código QR, la credencial provisoria ticket y la tradicional tarjeta plástica.

Uno de los cambios más importantes es que la credencial física dejó de emitirse. Sin embargo, desde PAMI aclararon que quienes aún la poseen pueden continuar utilizándola sin inconvenientes y que no es necesario reemplazarla de manera inmediata.

Cuáles son las credenciales vigentes

La principal alternativa impulsada por el organismo es la credencial digital, disponible a través de la aplicación Mi PAMI. Este formato permite validar la información del afiliado en tiempo real y evita la necesidad de portar documentación física.

Otra opción es la credencial provisoria con código QR, que puede descargarse desde la página web oficial de PAMI, imprimirse y utilizarse con la misma validez que cualquier otra credencial habilitada.

Además, continúa vigente la credencial provisoria ticket, que puede obtenerse en las terminales de autogestión instaladas en las agencias del organismo. Esta herramienta resulta especialmente útil para afiliados que no utilizan teléfonos inteligentes o plataformas digitales.

Qué credenciales dejaron de ser válidas

PAMI informó que las credenciales provisorias sin código QR y otros modelos antiguos quedaron fuera de circulación.

Desde el organismo advirtieron que utilizar esos formatos puede ocasionar rechazos en la atención médica, inconvenientes para retirar medicamentos o demoras en la realización de trámites administrativos.

Por ese motivo, recomendaron actualizar la documentación cuanto antes y optar por alguna de las modalidades actualmente vigentes.

Buscan facilitar el acceso a las prestaciones

Según explicaron desde el organismo, el nuevo esquema busca garantizar que todos los afiliados puedan acreditar su identidad y acceder a los servicios de salud, independientemente de su nivel de acceso a herramientas tecnológicas.

Además, remarcaron que ningún prestador puede negar la atención a un afiliado por no contar con la aplicación Mi PAMI en su teléfono celular.

En ese sentido, recordaron que la credencial digital, la credencial provisoria con código QR, la credencial provisoria ticket y la tarjeta plástica emitida anteriormente tienen la misma validez para realizar trámites y acceder a las prestaciones que brinda la obra social.