PAMI: tras reclamo de prestadores, aclaran que “se está cumpliendo el cronograma de pagos”

El Gobierno nacional salió al cruce de las afirmaciones de las cámaras de salud, que mencionaron dificultades económicas de parte del PAMI para cumplir con prestaciones y aseguró que “se está cumpliendo el cronograma de pagos”.

Recalcaron que el organismo que tiene a Esteban Leguízamo en su conducción, “no tiene deuda acumulada con Clínicas y Sanatorios a nivel nacional. El cronograma de pago se viene cumpliendo y lo que resta pagar durante el mes son gastos corrientes”.

Las entidades privadas reclaman desde hace meses una actualización de los valores de los servicios que ofrecen. Al respecto, en Casa Rosada confirmaron que se acordaron aumentos del 1,9% para junio y julio respectivamente. Con un detalle: “los vamos a volver a convocar para hablar sobre las posibles alternativas que hay sobre la mesa en este contexto de estrés presupuestario”. En el PAMI, apuestan a continuar re ordenando el sistema para no tener frentes abiertos en el corto y mediano plazo.

Vale recordar que este miércoles, la Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social habló de la situación de los fondos, con el anuncio de la suspensión de la asignación y otorgamiento de nuevos turnos para consultorios externos en todas las especialidades.

“Sin una recomposición urgente de los valores y la regularización de los pagos adeudados, las instituciones no pueden afrontar la compra de insumos críticos ni cumplir con las obligaciones salariales y honorarios profesionales. Ratificamos que estas medidas buscan garantizar la continuidad mínima de los servicios y evitar el colapso del sistema. Hacemos responsable al Estado nacional por el impacto sanitario que esta situación genera en los afiliados al PAMI”, explicaron.

Bajo esta situación, agregaron que pueden mantener únicamente el seguimiento de pacientes con patologías crónicas críticas preexistentes con la suspensión por tiempo indeterminado de la realización de “cirugías y procedimientos programados” no de urgencia. (NA)